https://sputnikarabic.ae/20230219/الجيش-الروسي-يدمر-معقل-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-في-لوغانسك-باستخدام-سولنتسبيك-فيديو-1073701068.html
الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو
الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو
دمر الجيش الروسي معقلًا للقوات الأوكرانية في لوغانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسيبك" ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T04:15+0000
2023-02-19T04:15+0000
2023-02-19T04:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال جندي روسي لـ "سبوتنيك" في مكان الحادث: "لقد ضربنا معقل العدو، استهلكنا صاروخين غير موجهين".ووفقًا له، فإن استهلاك الذخيرة ضئيل، ومن الضروري أثناء العمل مراعاة الدقة، حيث توجد مواقع للمظليين الروس بالقرب من مواقع العدو.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_cf82c702c1ae83d829d513fd28a75458.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو
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دمر الجيش الروسي معقلًا للقوات الأوكرانية في لوغانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسيبك" ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال جندي روسي لـ "سبوتنيك" في مكان الحادث: "لقد ضربنا معقل العدو، استهلكنا صاروخين غير موجهين".
ووفقًا له، فإن استهلاك الذخيرة ضئيل، ومن الضروري أثناء العمل مراعاة الدقة، حيث توجد مواقع للمظليين الروس بالقرب من مواقع العدو.