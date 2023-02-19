عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الجيش-الروسي-يدمر-معقل-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-في-لوغانسك-باستخدام-سولنتسبيك-فيديو-1073701068.html
الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو
الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو
دمر الجيش الروسي معقلًا للقوات الأوكرانية في لوغانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسيبك" ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T04:15+0000
2023-02-19T04:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_e4e727d71ce078cd6aba5e8936b5e3b6.jpg
وقال جندي روسي لـ "سبوتنيك" في مكان الحادث: "لقد ضربنا معقل العدو، استهلكنا صاروخين غير موجهين".ووفقًا له، فإن استهلاك الذخيرة ضئيل، ومن الضروري أثناء العمل مراعاة الدقة، حيث توجد مواقع للمظليين الروس بالقرب من مواقع العدو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_cf82c702c1ae83d829d513fd28a75458.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو

04:15 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دمر الجيش الروسي معقلًا للقوات الأوكرانية في لوغانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسيبك" ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال جندي روسي لـ "سبوتنيك" في مكان الحادث: "لقد ضربنا معقل العدو، استهلكنا صاروخين غير موجهين".
ووفقًا له، فإن استهلاك الذخيرة ضئيل، ومن الضروري أثناء العمل مراعاة الدقة، حيث توجد مواقع للمظليين الروس بالقرب من مواقع العدو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала