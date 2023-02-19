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https://sputnikarabic.ae/20230219/الدبيبة-يعلق-على-إطلاق-سراح-عبد-الله-منصور-القيادي-في-نظام-القذافي-1073733269.html
الدبيبة يعلق على إطلاق سراح عبد الله منصور القيادي في نظام القذافي
الدبيبة يعلق على إطلاق سراح عبد الله منصور القيادي في نظام القذافي
توجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بالشكر للنائب العام والمدعي العام بعد الإفراج عن اللواء عبد الله منصور الذي يقضي... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T20:50+0000
2023-02-19T21:16+0000
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وشغل منصور منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي خلال حكم الزعيم الراحل معمر القذافي وتم إطلاق سراحه اليوم بعد قرابة 10 سنوات من اعتقاله بسبب موقفه من أحداث فبراير 2011 التي أطاحت بالنظام.وقال الدبيبة وفق على ما نقلته "بوابة حكومتنا": "أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور، وأدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن".وبحسب مواقع محلية اعتقل منصور الذي تقلد عدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترؤسه الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى في النيجر وقامت السلطات هناك بتسليمه برفقة الساعدي نجل القذافي، سنة 2014، إلى ليبيا خلال فترة حكومة علي زيدان.وفي فبراير 2020 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس حكما ببراءة منصور مما نسب إليه من اتهامات تتعلق بأحداث فبراير، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن

الدبيبة يعلق على إطلاق سراح عبد الله منصور القيادي في نظام القذافي

20:50 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 21:16 GMT 19.02.2023)
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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توجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بالشكر للنائب العام والمدعي العام بعد الإفراج عن اللواء عبد الله منصور الذي يقضي عقوبة السجن منذ نحو 10 أعوام.
وشغل منصور منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي خلال حكم الزعيم الراحل معمر القذافي وتم إطلاق سراحه اليوم بعد قرابة 10 سنوات من اعتقاله بسبب موقفه من أحداث فبراير 2011 التي أطاحت بالنظام.
وقال الدبيبة وفق على ما نقلته "بوابة حكومتنا": "أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور، وأدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن".
وبحسب مواقع محلية اعتقل منصور الذي تقلد عدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترؤسه الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى في النيجر وقامت السلطات هناك بتسليمه برفقة الساعدي نجل القذافي، سنة 2014، إلى ليبيا خلال فترة حكومة علي زيدان.
وفي فبراير 2020 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس حكما ببراءة منصور مما نسب إليه من اتهامات تتعلق بأحداث فبراير، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".
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