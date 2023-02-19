https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-70-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-واحد-1073714141.html
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين عسكريتين مصفحتين وسيارة عسكرية وراجمة صواريخ "غراد" على محور... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:04+0000
2023-02-19T12:04+0000
2023-02-19T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور دونيتسك، قضت القوات الروسية على 250 عسكري أوكراني ودمرت مدفعي هاوتزر من طرازي "دي 20" و"دي 30" إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
12:04 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 19.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين عسكريتين مصفحتين وسيارة عسكرية وراجمة صواريخ "غراد" على محور كوبيانسك في مناطق دفوريتشنايا وكراخمالنو التابعتين لمقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور دونيتسك، قضت القوات الروسية على 250 عسكري أوكراني ودمرت مدفعي هاوتزر من طرازي "دي 20" و"دي 30" إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.
وأصابت صواريخ موجهة بعيدة المدى وعالية الدقة من البحر نقطة انتشار الفوج 383 من الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي ومستودعا ذخيرة المدفعية بالقرب من محطة سكة حديد غريتشاني في مقاطعة خميلنيتسكي.