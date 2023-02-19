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صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-70-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-واحد-1073714141.html
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين عسكريتين مصفحتين وسيارة عسكرية وراجمة صواريخ "غراد" على محور... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:04+0000
2023-02-19T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور دونيتسك، قضت القوات الروسية على 250 عسكري أوكراني ودمرت مدفعي هاوتزر من طرازي "دي 20" و"دي 30" إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا

12:04 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 19.02.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين عسكريتين مصفحتين وسيارة عسكرية وراجمة صواريخ "غراد" على محور كوبيانسك في مناطق دفوريتشنايا وكراخمالنو التابعتين لمقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور دونيتسك، قضت القوات الروسية على 250 عسكري أوكراني ودمرت مدفعي هاوتزر من طرازي "دي 20" و"دي 30" إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.

وأصابت صواريخ موجهة بعيدة المدى وعالية الدقة من البحر نقطة انتشار الفوج 383 من الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي ومستودعا ذخيرة المدفعية بالقرب من محطة سكة حديد غريتشاني في مقاطعة خميلنيتسكي.

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