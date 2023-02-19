https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-السورية-5-قتلى-بينهم-عسكري-وإصابة-15-مدنيا-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1073700386.html

الدفاع السورية: 5 قتلى بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

الدفاع السورية: 5 قتلى بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن "مصدر عسكري" مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

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دمشق - سبوتنيك. وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها إنه "في تمام الساعة 22 : 00 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن "العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".وفي وقت سابق، أكد مصدر في شرطة دمشق سقوط قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بناء سكني في حي كفر سوسة بدمشق، وفق وكالة سانا.من جانبه، أعلن مصدر طبي في مشفى المجتهد لمراسل سبوتنيك وصول 3 جثامين ومصابين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة كفر سوسة جنوب غرب دمشق، كما أكدت وزارة الصحة السورية في بيان لها سقوط 3 قتلى وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية لهذا الاعتداء.وفي السياق ذاته، ذكرت صحفية سورية لسبوتنيك، أن العدوان الإسرائيلي استهدف بناء الصحفيين في منطقة كفر سوسة بدمشق.يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20230218/التلفزيون-السوري-الدفاعات-الجوية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-دمشق-1073699231.html

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