https://sputnikarabic.ae/20230219/السويد-تحذر-من-فصل-طلب-انضمامها-إلى-الناتو-عن-فنلندا-1073726659.html

السويد تحذر من فصل طلب انضمامها إلى الناتو عن فنلندا

السويد تحذر من فصل طلب انضمامها إلى الناتو عن فنلندا

حذر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، اليوم الأحد، من "فصل طلب انضمام بلاده إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو) عن فنلندا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T19:09+0000

2023-02-19T19:09+0000

2023-02-19T19:43+0000

السويد

فنلندا

أخبار تركيا اليوم

الناتو

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072352437_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0d254828d24ec648ed499c54f44e914a.jpg

ورأى كريسترسون، في تصريحات صحفية، أن هناك "أسبابا استراتيجية في المصادقة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بنفس التوقيت"، مؤكدا ضرورة الموافقة على دخول السويد الناتو بالتزامن من فنلندا.وقال: إن "التعاون العسكري الوثيق للغاية بين السويد وفنلندا قبل الحصول على عضوية الناتو سيكون معقدا للغاية إذا تم التفريق بيننا كأعضاء"، مضيفا: أن "البلدين تقدمان الأمن ولديهما قدرات في الجزء الذي نعيش فيه من العالم وستستفيد كل دول الناتو، ومن بينها تركيا".وأكد رئيس الوزراء السويدي، أن "ستوكهولم بصدد اتخاذ قرار بشأن قانون جديد لمكافحة الإرهاب مطلع الشهر المقبل من أجل الانضمام إلى الناتو".وكان رئيس فنلندا سولي نينيستو شدد أمس السبت، على ضرورة انضمام السويد مع فنلندا لعضوية الناتو في ظل تأكيد تركيا عزمها الموافقة على عضوية فنلندا فقط.وقال نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت: " فنلندا ترجح أن تركيا تعتزم مصادقة دخولها فقط من دون السويد إلى الحلف".وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 16 فبراير/ شباط، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: "بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد فيه أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.

https://sputnikarabic.ae/20230208/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعبر-عن-ثقته-بدخول-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1073288417.html

https://sputnikarabic.ae/20230131/تركيا-تدعو-إلى-عدم-ربط-صفقة-إف--16-بعضوية-السويد-وفنلندا-في-الناتو-1072924153.html

السويد

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم