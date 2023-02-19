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السويد تحذر من فصل طلب انضمامها إلى الناتو عن فنلندا
السويد تحذر من فصل طلب انضمامها إلى الناتو عن فنلندا
حذر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، اليوم الأحد، من "فصل طلب انضمام بلاده إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو) عن فنلندا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T19:09+0000
2023-02-19T19:43+0000
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ورأى كريسترسون، في تصريحات صحفية، أن هناك "أسبابا استراتيجية في المصادقة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بنفس التوقيت"، مؤكدا ضرورة الموافقة على دخول السويد الناتو بالتزامن من فنلندا.وقال: إن "التعاون العسكري الوثيق للغاية بين السويد وفنلندا قبل الحصول على عضوية الناتو سيكون معقدا للغاية إذا تم التفريق بيننا كأعضاء"، مضيفا: أن "البلدين تقدمان الأمن ولديهما قدرات في الجزء الذي نعيش فيه من العالم وستستفيد كل دول الناتو، ومن بينها تركيا".وأكد رئيس الوزراء السويدي، أن "ستوكهولم بصدد اتخاذ قرار بشأن قانون جديد لمكافحة الإرهاب مطلع الشهر المقبل من أجل الانضمام إلى الناتو".وكان رئيس فنلندا سولي نينيستو شدد أمس السبت، على ضرورة انضمام السويد مع فنلندا لعضوية الناتو في ظل تأكيد تركيا عزمها الموافقة على عضوية فنلندا فقط.وقال نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت: " فنلندا ترجح أن تركيا تعتزم مصادقة دخولها فقط من دون السويد إلى الحلف".وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 16 فبراير/ شباط، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: "بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد فيه أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.
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السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

السويد تحذر من فصل طلب انضمامها إلى الناتو عن فنلندا

19:09 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 19:43 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYرئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون
رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
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حذر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، اليوم الأحد، من "فصل طلب انضمام بلاده إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو) عن فنلندا.
ورأى كريسترسون، في تصريحات صحفية، أن هناك "أسبابا استراتيجية في المصادقة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بنفس التوقيت"، مؤكدا ضرورة الموافقة على دخول السويد الناتو بالتزامن من فنلندا.
وقال: إن "التعاون العسكري الوثيق للغاية بين السويد وفنلندا قبل الحصول على عضوية الناتو سيكون معقدا للغاية إذا تم التفريق بيننا كأعضاء"، مضيفا: أن "البلدين تقدمان الأمن ولديهما قدرات في الجزء الذي نعيش فيه من العالم وستستفيد كل دول الناتو، ومن بينها تركيا".
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وأكد رئيس الوزراء السويدي، أن "ستوكهولم بصدد اتخاذ قرار بشأن قانون جديد لمكافحة الإرهاب مطلع الشهر المقبل من أجل الانضمام إلى الناتو".
وكان رئيس فنلندا سولي نينيستو شدد أمس السبت، على ضرورة انضمام السويد مع فنلندا لعضوية الناتو في ظل تأكيد تركيا عزمها الموافقة على عضوية فنلندا فقط.
وقال نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت: " فنلندا ترجح أن تركيا تعتزم مصادقة دخولها فقط من دون السويد إلى الحلف".
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 16 فبراير/ شباط، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.
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وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: "بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".
وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد فيه أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.
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