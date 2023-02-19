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https://sputnikarabic.ae/20230219/الطاقة-الذرية-تؤكد-علمها-بتقارير-عن-مستويات-تخصيب-اليورانيوم-في-إيران-1073734846.html
الطاقة الذرية تؤكد علمها بتقارير عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران
الطاقة الذرية تؤكد علمها بتقارير عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم بإيران. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T23:03+0000
2023-02-19T23:03+0000
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وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر" أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة بلومبرغ، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن "إيران لم تقم بأي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كمالوندي، "لم نخصب اليورانيوم بنسب تفوق عن الـ 60 بالمائة وتقرير بلومبرغ جاء لتشويه الواقع، فوجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60 بالمائة أمر طبيعي وشائع للغاية وتقنيًا لايعني أبدا قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة".وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الطاقة الذرية تؤكد علمها بتقارير عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران

23:03 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم بإيران.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر" أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة بلومبرغ، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.
وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن "إيران لم تقم بأي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف كمالوندي، "لم نخصب اليورانيوم بنسب تفوق عن الـ 60 بالمائة وتقرير بلومبرغ جاء لتشويه الواقع، فوجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60 بالمائة أمر طبيعي وشائع للغاية وتقنيًا لايعني أبدا قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة".
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
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