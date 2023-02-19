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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وبلدة-ياسينوفاتايا-بـ12-قذيفة-1073700549.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا بـ12 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا بـ12 قذيفة
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت، في الساعة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T00:47+0000
2023-02-19T00:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك- سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام": " في الساعة 0.25 (يتزامن مع توقيت موسكو) تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه محور حي كييفسكي في مدينة دونيتسك ، جرى خلال ذلك إطلاق اربع قذائف من عيار 155 ملم ".وأوضح البيان أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت عند الساعة 0.45 خمس قذائف من عيار 155 ملم على بلدة ياسينوفاتايا، كما عاودت في الساعة 0.55 بقصف مرة أخرى حي كييفسكي في مدينة دونيتسك، وأطلقت 3 قذائف من نفس العيار .يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، أمس السبت، أن القوات الروسية المسلحة حررت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات "الغرب"، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".وأردف البيان: "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 80 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع آخر من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230217/القوات-الروسية-تحرر-قرية-استراتيجية-في-جمهورية-دونيتسك-1073666197.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا بـ12 قذيفة

00:47 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت، في الساعة الأولى من صباح الأحد، منطقة كييفسكي في دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا في الجمهورية.
دونيتسك- سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام": " في الساعة 0.25 (يتزامن مع توقيت موسكو) تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه محور حي كييفسكي في مدينة دونيتسك ، جرى خلال ذلك إطلاق اربع قذائف من عيار 155 ملم ".
وأوضح البيان أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت عند الساعة 0.45 خمس قذائف من عيار 155 ملم على بلدة ياسينوفاتايا، كما عاودت في الساعة 0.55 بقصف مرة أخرى حي كييفسكي في مدينة دونيتسك، وأطلقت 3 قذائف من نفس العيار .
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر قرية استراتيجية في جمهورية دونيتسك
17 فبراير, 17:41 GMT
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، أمس السبت، أن القوات الروسية المسلحة حررت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات "الغرب"، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".
وأردف البيان: "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 80 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع آخر من طراز "غفوزديكا".
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