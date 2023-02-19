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https://sputnikarabic.ae/20230219/اليابان-والولايات-المتحدة-تناقشان-إجراء-تدريبات-مشتركة-بعد-إطلاق-كوريا-الديمقراطية-الصواريخ-1073703769.html
اليابان والولايات المتحدة تناقشان إجراء تدريبات مشتركة بعد إطلاق كوريا الديمقراطية الصواريخ
اليابان والولايات المتحدة تناقشان إجراء تدريبات مشتركة بعد إطلاق كوريا الديمقراطية الصواريخ
ذكرت FNN نقلا عن مصادر مطلعة أن اليابان والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن إمكانية إجراء مناورات جوية مشتركة ردا على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:35+0000
2023-02-19T07:35+0000
رصد عسكري
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وبحسب المصادر فإن مقاتلي قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وقاذفات القوات المسلحة الأمريكية يجب أن يشاركوا في التدريبات. اعتمادًا على الظروف الجوية، يمكن إجراء التمرين بعد ظهر يوم الأحد، 19 فبراير/شباط.أطلقت كوريا الشمالية يوم السبت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ -15. وفقًا لوكالة "تلغراف" المركزية في كوريا الشمالية، تم الإطلاق من مطار بيونغ يانغ الدولي. وصل الصاروخ إلى ارتفاع 5768 كيلومترًا ومدى 989 كيلومترًا في 4015 ثانية.وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حمادة بدوره، إنه وفقًا للتقديرات العسكرية، فإن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية، قادر على قطع مسافة 14 ألف كيلومتر والوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230219/كوريا-الشمالية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1073700683.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

اليابان والولايات المتحدة تناقشان إجراء تدريبات مشتركة بعد إطلاق كوريا الديمقراطية الصواريخ

07:35 GMT 19.02.2023
© El Ministerio de Defensa de Letonia / Gatis Diezinsمناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا
مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© El Ministerio de Defensa de Letonia / Gatis Diezins
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ذكرت FNN نقلا عن مصادر مطلعة أن اليابان والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن إمكانية إجراء مناورات جوية مشتركة ردا على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.
وبحسب المصادر فإن مقاتلي قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وقاذفات القوات المسلحة الأمريكية يجب أن يشاركوا في التدريبات. اعتمادًا على الظروف الجوية، يمكن إجراء التمرين بعد ظهر يوم الأحد، 19 فبراير/شباط.
صاروخ باليستي عابر للقارات طراز بولافا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
01:41 GMT
أطلقت كوريا الشمالية يوم السبت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ -15. وفقًا لوكالة "تلغراف" المركزية في كوريا الشمالية، تم الإطلاق من مطار بيونغ يانغ الدولي. وصل الصاروخ إلى ارتفاع 5768 كيلومترًا ومدى 989 كيلومترًا في 4015 ثانية.
وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حمادة بدوره، إنه وفقًا للتقديرات العسكرية، فإن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية، قادر على قطع مسافة 14 ألف كيلومتر والوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
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