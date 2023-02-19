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https://sputnikarabic.ae/20230219/بايرن-ميونخ-يعلن-عودة-ساديو-ماني-إلى-المران-الجماعي-بعد-غياب-3-أشهر-فيديو-1073715682.html
بايرن ميونخ يعلن عودة ساديو ماني إلى المران الجماعي بعد غياب 3 أشهر... فيديو
بايرن ميونخ يعلن عودة ساديو ماني إلى المران الجماعي بعد غياب 3 أشهر... فيديو
أعلن نادي "بايرن ميونخ" الألماني، اليوم الأحد، عودة مهاجمه السنغالي ساديو ماني إلى المران الجماعي للفريق، بعد غياب دام 3 أشهر. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:01+0000
2023-02-19T13:01+0000
مجتمع
رياضة
ساديو ماني
نادي بايرن ميونخ
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ونشر البايرن عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر تواجد المهاجم السنغالي في التدريبات الصباحية للمرة الأولى، عقب شفائه من الإصابة.وعلق العملاق البافاري، قائلا: "عاد ساديو"وفي الفيديو يظهر ماني وهو يتوجه إلى المران، معبرا عن سعادته بقوله "هذا الشعور رائع".وكان ماني قد خضع لعمل جراحي بعد أن اشتكى من آلام في الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وتسببت الإصابة في غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.وتتوقف مشاركة المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عاماً، في تشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة على مدى جاهزيته التامة.ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 في مسابقة الدوري الألماني.
https://sputnikarabic.ae/20230112/بايرن-ميونخ-ساديو-ماني-قد-يكون-جاهزا-لمواجهة-سان-جيرمان-في-دوري-الأبطال-1072204115.html
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رياضة, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, أخبار دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يعلن عودة ساديو ماني إلى المران الجماعي بعد غياب 3 أشهر... فيديو

13:01 GMT 19.02.2023
© AP Photo / Alexandra Beierلاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال ساديو ماني
لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Alexandra Beier
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أعلن نادي "بايرن ميونخ" الألماني، اليوم الأحد، عودة مهاجمه السنغالي ساديو ماني إلى المران الجماعي للفريق، بعد غياب دام 3 أشهر.
ونشر البايرن عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر تواجد المهاجم السنغالي في التدريبات الصباحية للمرة الأولى، عقب شفائه من الإصابة.
وعلق العملاق البافاري، قائلا: "عاد ساديو"
وفي الفيديو يظهر ماني وهو يتوجه إلى المران، معبرا عن سعادته بقوله "هذا الشعور رائع".
وكان ماني قد خضع لعمل جراحي بعد أن اشتكى من آلام في الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتسببت الإصابة في غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وتتوقف مشاركة المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عاماً، في تشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة على مدى جاهزيته التامة.
ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 في مسابقة الدوري الألماني.
لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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