https://sputnikarabic.ae/20230219/بدء-العصيان-المدني-في-مدينة-القدس-تنديدا-بسياسة-وجرائم-إسرائيل-فيديو-1073710813.html
بدء العصيان المدني في مدينة القدس تنديدا بسياسة وجرائم إسرائيل.. فيديو
بدء العصيان المدني في مدينة القدس تنديدا بسياسة وجرائم إسرائيل.. فيديو
بدأ في مدن وبلدات القدس المحتلة، اليوم الأحد، الإضراب الشامل تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T10:25+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الأحد، بأن مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام قد أُغلقت من الساعة الثالثة فجرا، بالتوازي مع دعوة القوى الوطنية إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، ودعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل "أراضي عام 1948".وفي السياق نفسه، دارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، فور بدء تنفيذ العصيان المدني، دون وقوع إصابات.وأشعل الشبان الفلسطينيون إطارات المركبات للإعلان عن ببدء فعاليات العصيان المدني في مخيم شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وعناتا، بالتوازي مع رشقهم للقوات الإسرائيلية بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.ومن جانبه، قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن "من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري، والبناء الاستيطاني، ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق محافظة القدس".وأشار إلى أن "هذا العصيان يبعث بثلاث رسائل، الأول إلى السلطات الإسرائيلية، والثانية إلى المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا، والثالثة إلى العالم العربي مفادها بوجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة".
https://sputnikarabic.ae/20230216/الشاباك-محذرا-بن-غفير-سياساتك-ستفجر-الأوضاع-في-إسرائيل-1073617395.html
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إسرائيل, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القدس
إسرائيل, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القدس
بدء العصيان المدني في مدينة القدس تنديدا بسياسة وجرائم إسرائيل.. فيديو
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بدأ في مدن وبلدات القدس المحتلة، اليوم الأحد، الإضراب الشامل تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي الفلسطيني، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الأحد، بأن مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام قد أُغلقت من الساعة الثالثة فجرا، بالتوازي مع دعوة القوى الوطنية إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، ودعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل "أراضي عام 1948".
وفي السياق نفسه، دارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي
صباح اليوم عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، فور بدء تنفيذ العصيان المدني، دون وقوع إصابات.
وأشعل الشبان الفلسطينيون إطارات المركبات للإعلان عن ببدء فعاليات العصيان المدني في مخيم شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وعناتا، بالتوازي مع رشقهم للقوات الإسرائيلية بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.
ومن جانبه، قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن "من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري، والبناء الاستيطاني
، ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق محافظة القدس".
وأشار إلى أن "هذا العصيان يبعث بثلاث رسائل، الأول إلى السلطات الإسرائيلية، والثانية إلى المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا، والثالثة إلى العالم العربي مفادها بوجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة".