عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230219/بعد-عامين-على-تطبيع-العلاقات-أوجه-التعاون-بين-إسرائيل-والمغرب-1073720311.html
بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب
بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب
تعاون المغرب مع إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T15:33+0000
2023-02-19T15:33+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073719972_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e732a8fed4178207c5bb8da231de77ee.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073719972_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_6c0e329739898066116cd26486553afc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب

15:33 GMT 19.02.2023
تابعنا عبرTelegram
تعاون المغرب مع إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала