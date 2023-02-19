https://sputnikarabic.ae/20230219/بعد-عامين-على-تطبيع-العلاقات-أوجه-التعاون-بين-إسرائيل-والمغرب-1073720311.html
بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب
بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب
تعاون المغرب مع إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T15:33+0000
2023-02-19T15:33+0000
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بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب
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تعاون المغرب مع إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.