https://sputnikarabic.ae/20230219/بلينكين-الولايات-المتحدة-تعتقد-أن-روسيا-ستمنح-إيران-مقاتلات-مقابل-الطائرات-المسيرة-1073702179.html

بلينكين: الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستمنح إيران مقاتلات مقابل الطائرات المسيرة

بلينكين: الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستمنح إيران مقاتلات مقابل الطائرات المسيرة

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس" أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستسلم طائرات مقاتلة إلى إيران مقابل طائرات مسيرة هجومية... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T05:57+0000

2023-02-19T05:57+0000

2023-02-19T05:57+0000

العالم

روسيا

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وقال بلينكين "إنه طريق ذو اتجاهين ... روسيا تزود إيران أيضًا بمعدات عسكرية، بما في ذلك ما يبدو بطائرات مقاتلة متطورة. يبدو أن هذا يحدث، وهو ما سيجعل من إيران تهديدًا أكبر"، مضيفًا أن الولايات المتحدة كانت تتشاور حول هذا الموضوع مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم.وأكد مجددا أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية "فتاكة" لروسيا، موضحا أنها قد تكون أسلحة وذخيرة. حتى الآن، حسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".وتنفي روسيا وإيران مثل هذا التعاون الذي تكثف بحسب الأمريكيين مع بدء العملية في أوكرانيا.في ديسمبر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إيجاز حول الموقف الأمريكي إن التعاون الدفاعي بين موسكو وطهران قد وصل إلى "شراكة كاملة" دون تقديم أي دليل على مزاعمه. ثم ادعى أيضًا أنه وفقًا للولايات المتحدة، في أوائل عام 2023، إيران يمكن أن تحصل على مقاتلات روسية، ويتم تدريب الطيارين الإيرانيين على المقاتلات في روسيا.زعمت الدول الغربية مؤخرًا أن إيران تزود روسيا حاليًا بطائرات مسيرة للعمليات العسكرية في أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات. قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة، لكن قبل بضعة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. كما وسعت إيران عقوباتها ضد الاتحاد الأوروبي ردًا على ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230106/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-تستهدف-صناعة-الطائرات-المسيرة-1071995225.html

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العالم, روسيا