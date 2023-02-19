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https://sputnikarabic.ae/20230219/تقارير-وزيرة-الخارجية-الألمانية-قد-تترشح-لمنصب-شولتس-بعد-تعثر-التحالف-الحاكم-في-البلاد-1073716597.html
تقارير: وزيرة الخارجية الألمانية قد تترشح لمنصب شولتس بعد تعثر التحالف الحاكم في البلاد
تقارير: وزيرة الخارجية الألمانية قد تترشح لمنصب شولتس بعد تعثر التحالف الحاكم في البلاد
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، سترشح نفسها لمنصب المستشار، أولاف شولتس، في حال فقدان الائتلاف الحاكم في البلاد... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:40+0000
2023-02-19T13:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأظهر استطلاع نشرته شركة استطلاعات الرأي "والين"، أن الائتلاف الثلاثي للمستشار الديمقراطي الاجتماعي، أولاف شولتس، قد يفقد أغلبيته في البرلمان، إذا أجرى مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" تصويتا خلال الأسبوع الجاري.وذكرت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية "جورنال دو ديمانش"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن "شريك شولتس المتردد في الائتلاف، زعيم حزب "الخضر"، أنالينا بربوك، سترمي قبعتها في الحلبة، إذا تم حل البوندستاغ".وكان أولاف شولتس وأنالينا بربوك على خلاف متزايد بشأن تصورهما للصراع في أوكرانيا، إذ قالت بربوك بشكل مثير للجدل، إن "أوروبا كانت في حالة حرب مع روسيا"، بينما رفض اليساري شولتس، احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين "الناتو" وروسيا.ويشير استطلاع رأي أجرته "والين"، إلى أن المحافظين المعارضين سيكوّنون أقوى حزب بنسبة 30% من الأصوات، إذا أجريت انتخابات عامة خلال الأسبوع الحالي.وأظهر أن الحزب "الديمقراطي الاشتراكي" لأولاف شولتس، احتل المرتبة الثانية بنسبة 20%، مع بقاء حزب "الخضر" على حاله بنسبة 19%، بينما سيحصل الحزب "الديمقراطي الحر"، وهو الشريك الأصغر للائتلاف، على 5% فقط.وفي التصنيف الشخصي، سيحرز وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أعلى النقاط (1.6 نقطة)، يليه وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، من حزب "الخضر" (0.9)، وأولاف شولتس (0.7)، وأنالينا بربوك (0.6).
https://sputnikarabic.ae/20220916/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-سياستها-1067839516.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

تقارير: وزيرة الخارجية الألمانية قد تترشح لمنصب شولتس بعد تعثر التحالف الحاكم في البلاد

13:40 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 13:44 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / KOLA SULAIMONوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
© AFP 2023 / KOLA SULAIMON
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، سترشح نفسها لمنصب المستشار، أولاف شولتس، في حال فقدان الائتلاف الحاكم في البلاد ثقة الناخبين، بشأن طريقة تعامله مع الصراع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأظهر استطلاع نشرته شركة استطلاعات الرأي "والين"، أن الائتلاف الثلاثي للمستشار الديمقراطي الاجتماعي، أولاف شولتس، قد يفقد أغلبيته في البرلمان، إذا أجرى مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" تصويتا خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية "جورنال دو ديمانش"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن "شريك شولتس المتردد في الائتلاف، زعيم حزب "الخضر"، أنالينا بربوك، سترمي قبعتها في الحلبة، إذا تم حل البوندستاغ".
وكان أولاف شولتس وأنالينا بربوك على خلاف متزايد بشأن تصورهما للصراع في أوكرانيا، إذ قالت بربوك بشكل مثير للجدل، إن "أوروبا كانت في حالة حرب مع روسيا"، بينما رفض اليساري شولتس، احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين "الناتو" وروسيا.
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
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ويشير استطلاع رأي أجرته "والين"، إلى أن المحافظين المعارضين سيكوّنون أقوى حزب بنسبة 30% من الأصوات، إذا أجريت انتخابات عامة خلال الأسبوع الحالي.
وأظهر أن الحزب "الديمقراطي الاشتراكي" لأولاف شولتس، احتل المرتبة الثانية بنسبة 20%، مع بقاء حزب "الخضر" على حاله بنسبة 19%، بينما سيحصل الحزب "الديمقراطي الحر"، وهو الشريك الأصغر للائتلاف، على 5% فقط.
وفي التصنيف الشخصي، سيحرز وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أعلى النقاط (1.6 نقطة)، يليه وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، من حزب "الخضر" (0.9)، وأولاف شولتس (0.7)، وأنالينا بربوك (0.6).
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