https://sputnikarabic.ae/20230219/حميدتي-يؤكد-الالتزام-بدمج-قوات-الدعم-السريع-في-الجيش-السوداني-1073723068.html

حميدتي يؤكد الالتزام بدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني

حميدتي يؤكد الالتزام بدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني

قال قائد "قوات الدعم السريع" نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T16:48+0000

2023-02-19T16:48+0000

2023-02-19T16:48+0000

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محمد حمدان حميدتي

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وأوضح حميدتي، في خطاب له اليوم الأحد، بأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع العسكريين في ديسمبر الماضي، وضع جداول زمنية، وأن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش السوداني وفق هذه الجداول.وتابع: "لن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبدا".وأشار حميدتي إلى "ضرورة الوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات"، مؤكدا أن "الاتفاق السياسي الإطاري هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل".والخميس الماضي قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، إن "دعم الجيش للاتفاق الإطاري مرهون بتنفيذ بند دمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة السودانية".وأوضح في كلمة له بولاية نهر النيل أن "الاتفاق الإطاري يحمل بندا يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش".وتابع البرهان: وأكد عبد الفتاح البرهان في كلمته كذلك أن "الجيش لن ينصر جهة على جهة أخرى وأدعو السياسيين للبعد عن المزايدة باسم القوات المسلحة".ولفت إلى أن "قوى "الحرية والتغيير" ضيعت فرصة سابقة لقيادة البلاد، وعليها عدم ضياع الفرصة الحالية".وأضاف أن "جناحي "الحرية والتغيير" على وشك الاتفاق، وندعوهم إلى التوافق حتى نخرج من الوضع الحالي".والأسبوع الماضي، أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفدا من الدبلوماسيين الغربيين التزامه بالاتفاق الإطاري الممهد لمدنية السلطة، والعمل على إلحاق الرافضين، وصولا للاتفاق النهائي، وفقا لصحيفة "السودان تريبيون".ويشمل الوفد الغربي كلا من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي، آنيت ويبر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريديريك كلافيه، ورئيس شعبة القرن الأفريقي في الخارجية الألمانية تورستن هوتر، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون أنطون جونسون.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

https://sputnikarabic.ae/20230216/البرهان-دعم-الجيش-للاتفاق-الإطاري-مرهون-بتنفيذ-بند-دمج-قوات-الدعم-السريع-في-صفوف-القوات-المسلحة-1073621628.html

https://sputnikarabic.ae/20230205/عضو-بالانتقالي-السوداني-غالبية-القوى-السياسية-لا-تقبل-بالاتفاق-الإطاري-والجيش-مهمته-حماية-الدستور-1073135294.html

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