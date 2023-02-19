https://sputnikarabic.ae/20230219/خبير-عسكري-توجه-الغرب-الأوروبي-نحو-مواجهة-فيها-تصعيد-هو-مزيد-من-الخسائر-له-1073718085.html
خبير عسكري: توجه الغرب الأوروبي نحو مواجهة فيها تصعيد هو مزيد من الخسائر له
خبير عسكري: توجه الغرب الأوروبي نحو مواجهة فيها تصعيد هو مزيد من الخسائر له
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": - مؤتمر ميونخ للأمن 2023 والملف الروسي الأوكراني صاحب الحيز الأكبر بين الملفات؛ حرب سرية بين الصين وأمريكا والمنطاد قد يكون أحد... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T14:16+0000
2023-02-19T14:16+0000
2023-02-19T14:16+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: انقلابهم لمواجهة فيها تصعيد هو مزيد من الخسائر لهم
خبير عسكري: انقلابهم لمواجهة فيها تصعيد هو مزيد من الخسائر لهم
اختتم مؤتمر ميونخ للأمن 2023 وكانت روسيا وأوكرانيا، الصين والولايات المتحدة، أكبر الملفات التي شغلت الأحداث في المؤتمر والذي أكدت فيه كل من فرنسا وألمانيا ضرورة الإسراع في إمداد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه من دعم عسكري وطالبتا الدول الأوروبية بالإسراع في إرسال الدعم العسكري لكييف، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: توجه الغرب الأوروبي نحو مواجهة فيها تصعيد هو مزيد من الخسائر له
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": - مؤتمر ميونخ للأمن 2023 والملف الروسي الأوكراني صاحب الحيز الأكبر بين الملفات؛ حرب سرية بين الصين وأمريكا والمنطاد قد يكون أحد أسلحتها؛ بولندا تقترح تشييد مخازن لأسلحة الناتو على أرضها؛ السويد تستعد للحرب؛ الجيش الإيراني يحذر من أي تهديد لبلاده وشراكة استراتيجية إيرانية صينية تلوح في الأفق.
اختتم مؤتمر ميونخ للأمن 2023 وكانت روسيا وأوكرانيا، الصين والولايات المتحدة، أكبر الملفات التي شغلت الأحداث في المؤتمر والذي أكدت فيه كل من فرنسا وألمانيا ضرورة الإسراع في إمداد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه من دعم عسكري وطالبتا الدول الأوروبية بالإسراع في إرسال الدعم العسكري لكييف، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط قائلا:
"بخصوص فيما إذا كنا سنشهد استراتيجية جديدة فلا أعتقد أننا هنا أمام انقلاب عسكري غربي في هذا الموضوع بل استمرار لما بدأوا به. لقد استجاب مؤتمر ميونخ إلى معظم ما يريده الغرب الأوروبي ولم يعالج لب المشاكل الأمنية العالمية ولكن أقول إن انقلابهم لمواجهة فيها تصعيد إنما هو مزيد من الخسائر التي تلحق بهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...