https://sputnikarabic.ae/20230219/خبير-عسكري-يحذر-من-رغبة-الولايات-المتحدة-في-إشعال-حرب-في-تركيا-1073702489.html
خبير عسكري يحذر من رغبة الولايات المتحدة في إشعال حرب في تركيا
خبير عسكري يحذر من رغبة الولايات المتحدة في إشعال حرب في تركيا
يعتقد فلاديمير بروخفاتيلوف، المحلل العسكري وكبير الباحثين في أكاديمية العلوم العسكرية أن الولايات المتحدة تخطط لإشعال حرب في تركيا أو الشرق الأوسط لإعادة بناء... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T06:41+0000
2023-02-19T06:41+0000
2023-02-19T06:41+0000
العالم
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وقال لموقع "أورا": "سيحاول الأمريكيون زيادة عدد النقاط الساخنة. ربما ستكون هذه مناطق جنوب أوكرانيا. حيث تحدث الزلازل الآن (تركيا) أو حتى في الجنوب - هذا هو الشرق الأوسط. من المحتمل أن يتحول انتباه الرأي العام إلى مناطق أخرى".ووفقا له، فإن واشنطن ككل لا تهتم بمكان كسب المال لمجمعها الصناعي العسكري. وأوضح بروخفاتيلوف أن ممثلي الشركات العسكرية الأمريكية مهتمون الآن بالحصول على عقود متعددة السنوات من الكونغرس.وأشار بروخفاتيلوف أن صناعة الدفاع الأمريكية تمر بأزمة في الوقت الحالي. لا يمكن استئناف إنتاج بعض أنواع الأسلحة، مثل أنظمة جافلين المضادة للدبابات، بسرعة بسبب نقص قطع الغيار أو توقف إنتاج بعض هذه العناصر.وقال بروخفاتيلوف: "لقد فقد الطاقم الهندسي القادر على تصميم دبابات جديدة. تم الكشف عن حقائق فساد خيالية".على وجه الخصوص، أشار إلى أن لجنة من الكونغرس الأمريكي اكتشفت سرقة مقاولي الأسلحة من 2013 إلى 2018 بمبلغ 6.5 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220726/وزير-الدفاع-العراقي-يكشف-عن-تحرك-عسكري-فرضية-الحرب-مع-تركيا-قائمة-1065571044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري يحذر من رغبة الولايات المتحدة في إشعال حرب في تركيا
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يعتقد فلاديمير بروخفاتيلوف، المحلل العسكري وكبير الباحثين في أكاديمية العلوم العسكرية أن الولايات المتحدة تخطط لإشعال حرب في تركيا أو الشرق الأوسط لإعادة بناء مجمعها الصناعي العسكري.
وقال لموقع "أورا": "سيحاول الأمريكيون زيادة عدد النقاط الساخنة
. ربما ستكون هذه مناطق جنوب أوكرانيا. حيث تحدث الزلازل الآن (تركيا) أو حتى في الجنوب - هذا هو الشرق الأوسط. من المحتمل أن يتحول انتباه الرأي العام إلى مناطق أخرى".
ووفقا له، فإن واشنطن ككل لا تهتم بمكان كسب المال لمجمعها الصناعي العسكري. وأوضح بروخفاتيلوف أن ممثلي الشركات العسكرية الأمريكية مهتمون الآن بالحصول على عقود متعددة السنوات من الكونغرس.
وأضاف: "أنهم يفسرون ذلك بالحاجة إلى الاستعداد للحرب مع الصين. أعتقد أنهم يخشون القتال مع الصين. وهم بحاجة إلى أرباح فائقة بجدية ولفترة طويلة". وأكد المحلل أنهم يتعاملون الآن مع الإمدادات لأوكرانيا بصعوبة كبيرة.
وأشار بروخفاتيلوف أن صناعة الدفاع الأمريكية تمر بأزمة في الوقت الحالي. لا يمكن استئناف إنتاج بعض أنواع الأسلحة، مثل أنظمة جافلين المضادة للدبابات، بسرعة بسبب نقص قطع الغيار أو توقف إنتاج بعض هذه العناصر.
وقال بروخفاتيلوف: "لقد فقد الطاقم الهندسي القادر على تصميم دبابات جديدة. تم الكشف عن حقائق فساد خيالية".
على وجه الخصوص، أشار إلى أن لجنة من الكونغرس الأمريكي اكتشفت سرقة مقاولي الأسلحة من 2013 إلى 2018 بمبلغ 6.5 تريليون دولار.