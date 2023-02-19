https://sputnikarabic.ae/20230219/روسكوسموس-تناثر-حطام-المركبة-الفضائية-إم-إس--21-في-المحيط-الهادي-1073701692.html
روسكوسموس: تناثر حطام المركبة الفضائية "إم إس- 21" في المحيط الهادي
روسكوسموس: تناثر حطام المركبة الفضائية "إم إس- 21" في المحيط الهادي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأحد، أن المركبة الفضائية "بروغرس إم إس- 21" التي تم إخراجها من المدار بسبب خلل في نظام التحكم الحراري، تناثر... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T05:14+0000
2023-02-19T05:14+0000
2023-02-19T05:14+0000
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سبوتنيك. وقالت روسكوزموس في بيان يوم الأحد "اليوم، تم إخراج "بروغرس إم إس -21" من المدار ودخلت الغلاف الجوي ثم تفككت وسقط حطام غير محترق من هيكلها في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادي".وأوضحت "روسكوسموس" في وقت سابق، أن "بروغرس إم إس -21"، ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير/شباط.تم اتخاذ هذا القرار بعد تحليل مفصل لصور الأضرار التي لحقت بمبرد نظام التحكم الحراري على السطح الخارجي لهيكل السفينة ومقصورة التجميع.يذكر أن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في "روسكوسموس" قال إنه "حدث على متن المركبة تسرب لمبرد من نظام التحكم الحراري، وأن الوضع مشابه إلى حد ما لما حدث مع سفينتنا في منتصف ديسمبر"، وتابع "تماما كما هو الحال مع مركبة الفضاء "سيوز إم إس-22"، ستحلل الشركة السبب المحتمل لخفض الضغط".
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسكوسموس-تكشف-عن-إنقاذ-مركبة-روسية-لمحطة-الفضاء-الدولية-1071460436.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار محطة الفضاء الدولية, علوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار محطة الفضاء الدولية, علوم
روسكوسموس: تناثر حطام المركبة الفضائية "إم إس- 21" في المحيط الهادي
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأحد، أن المركبة الفضائية "بروغرس إم إس- 21" التي تم إخراجها من المدار بسبب خلل في نظام التحكم الحراري، تناثر حطامها في الجزء غير القابل للملاحة من المحيط الهادئ.
سبوتنيك. وقالت روسكوزموس في بيان يوم الأحد "اليوم، تم إخراج "بروغرس إم إس -21" من المدار ودخلت الغلاف الجوي ثم تفككت وسقط حطام غير محترق من هيكلها في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادي".
وأوضحت "روسكوسموس" في وقت سابق، أن "بروغرس إم إس -21"، ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية
في 18 فبراير/شباط.
21 ديسمبر 2022, 15:17 GMT
تم اتخاذ هذا القرار بعد تحليل مفصل لصور الأضرار التي لحقت بمبرد نظام التحكم الحراري
على السطح الخارجي لهيكل السفينة ومقصورة التجميع.
يذكر أن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في "روسكوسموس" قال إنه "حدث على متن المركبة تسرب لمبرد من نظام التحكم الحراري، وأن الوضع مشابه إلى حد ما لما حدث مع سفينتنا في منتصف ديسمبر"، وتابع "تماما كما هو الحال مع مركبة الفضاء "سيوز إم إس-22"، ستحلل الشركة السبب المحتمل لخفض الضغط".