https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تحدث-الطائرات-المسيرة-لتلبية-احتياجات-العملية-العسكرية-الخاصة-1073703141.html
روسيا تحدث الطائرات المسيرة لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة
روسيا تحدث الطائرات المسيرة لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة
أعلن إيغور أليكسييف، مدير التسويق والتطوير في شركة تصنيع المركبات القتالية "إر بي سسي-غاربيا" أنه سيتم تحديث طائرة استطلاع تكتيكية صغيرة مسيرة. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:06+0000
2023-02-19T07:06+0000
2023-02-19T07:06+0000
رصد عسكري
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وقال لوسائل إعلام روسية: "يجري العمل الآن لزيادة قدرة البطاريات، ونطاق الإشارة وجودتها، لإضاءة الأشياء على مسافات بعيدة لزيادة دقة تصويب أطقم المدفعية، واختبار التشغيل المستمر مع جميع أنواع الحرب الإلكترونية".وفقًا لأليكسييف، سيعمل موظفوالشركة أيضًا على تقليل تكلفة الطائرة المسيرة واستبدال الأجزاء الأجنبية.من المخطط أيضًا تغيير بدن الجهاز وبيئة العمل الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تحديث برنامج الطائرات المسيرة لتحسين أدائها في حالات الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230217/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-دبابة-أوكرانية-على-مرتينفيديو-1073640749.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تحدث الطائرات المسيرة لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة
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أعلن إيغور أليكسييف، مدير التسويق والتطوير في شركة تصنيع المركبات القتالية "إر بي سسي-غاربيا" أنه سيتم تحديث طائرة استطلاع تكتيكية صغيرة مسيرة.
وقال لوسائل إعلام روسية: "يجري العمل الآن لزيادة قدرة البطاريات، ونطاق الإشارة وجودتها، لإضاءة الأشياء على مسافات بعيدة لزيادة دقة تصويب أطقم المدفعية، واختبار التشغيل المستمر مع جميع أنواع الحرب الإلكترونية".
وفقًا لأليكسييف، سيعمل موظفوالشركة أيضًا على تقليل تكلفة الطائرة المسيرة واستبدال الأجزاء الأجنبية.
من المخطط أيضًا تغيير بدن الجهاز وبيئة العمل الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تحديث برنامج الطائرات المسيرة لتحسين أدائها في حالات الطوارئ.