https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تطور-مدرعة-يمكن-التحكم-فيها-من-جهاز-لوحي-فيديو-1073705495.html
روسيا تطور مدرعة يمكن التحكم فيها من جهاز لوحي... فيديو
روسيا تطور مدرعة يمكن التحكم فيها من جهاز لوحي... فيديو
أفادت قناة "زفيزدا" الروسية أن روسيا صنعت نسخة من "بي إم بي-3" يمكن التحكم فيها من جهاز لوحي إلكتروني. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:36+0000
2023-02-19T08:36+0000
2023-02-19T08:36+0000
رصد عسكري
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طورت شركة "فيسوكو توتشني كومبليكسي" ، وهي جزء من "روستيخ"، نسخة روبوتية من بي إم بي مع وحدة القتال "سينيتسا"، والتي يمكن أن تعمل بدون طاقم.في الفيديو المعروض، تتحرك المدرعة حول حقل التدريب، ويتم التحكم فيها عن بُعد من مركز التحكم.ومع ذلك، أشارت القناة إلى أن الجهاز اللوحي الإلكتروني يكفي للتحكم في الروبوت القتالي الجديد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تطور مدرعة يمكن التحكم فيها من جهاز لوحي... فيديو
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أفادت قناة "زفيزدا" الروسية أن روسيا صنعت نسخة من "بي إم بي-3" يمكن التحكم فيها من جهاز لوحي إلكتروني.
طورت شركة "فيسوكو توتشني كومبليكسي" ، وهي جزء من "روستيخ"، نسخة روبوتية من بي إم بي
مع وحدة القتال "سينيتسا"، والتي يمكن أن تعمل بدون طاقم.
في الفيديو المعروض، تتحرك المدرعة حول حقل التدريب، ويتم التحكم فيها عن بُعد من مركز التحكم.
ومع ذلك، أشارت القناة إلى أن الجهاز اللوحي الإلكتروني يكفي للتحكم في الروبوت القتالي الجديد.