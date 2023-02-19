https://sputnikarabic.ae/20230219/سلطنة-عمان-تتعرض-لزلزال-بقوة-41-درجة-1073703489.html
سلطنة عمان تتعرض لزلزال بقوة 4.1 درجة
سلطنة عمان تتعرض لزلزال بقوة 4.1 درجة
تعرضت سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد، لهزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس "ريختر". 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:33+0000
2023-02-19T07:33+0000
2023-02-19T07:33+0000
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وأشار مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، إلى أن الزلزال وقع في منطقة الدقم.وبينت شرطة سلطنة عمان على "تويتر"، أن اتصالات وردت عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين، عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة، ولم تتلق أي بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك.يشار إلى أن المغرب تعرض الأسبوع الماضي لهزتين أرضيتين، في إقليم الحسيمة شمالي البلاد.وبلغت قوة الهزة الأرضية الأولى 4.3 درجة بمقياس "ريختر"، والتي وقعت "في الساعة السابعة و59 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في جماعة النكور لإقليم الحسيمة، أما الهزة الأرضية الثانية فوقعت في إقليم الحسيمة، وبلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس "ريختر"، وكان مركزها في جماعة إمرابطن.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان تتعرض لزلزال بقوة 4.1 درجة
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تعرضت سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد، لهزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس "ريختر".
وأشار مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، إلى أن الزلزال وقع في منطقة الدقم.
وبينت شرطة سلطنة عمان
على "تويتر"، أن اتصالات وردت عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين، عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة، ولم تتلق أي بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك.
يشار إلى أن المغرب تعرض الأسبوع الماضي لهزتين أرضيتين، في إقليم الحسيمة شمالي البلاد.
وبلغت قوة الهزة الأرضية الأولى 4.3 درجة بمقياس "ريختر"، والتي وقعت "في الساعة السابعة و59 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في جماعة النكور لإقليم الحسيمة، أما الهزة الأرضية الثانية فوقعت في إقليم الحسيمة، وبلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس "ريختر"، وكان مركزها في جماعة إمرابطن.
وضرب زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.