سوريا تطالب بإدانة دولية للاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
© AFP 2023 / ED JONES
دعت وزارة الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ضمان عدم تكرارها.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد، "سوريا تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".
وأضافت "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل".
وأوضحت أن "العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه".
وأضافت "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل".
وأوضحت أن "العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه".
وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي".
كما شددت على أن "مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية".
كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في بيان فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.
كما شددت على أن "مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية".
كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في بيان فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية.