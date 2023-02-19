عربي
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230219/سوريا-تطالب-بإدانة-دولية-للاعتداءات-الإسرائيلية-وضمان-عدم-تكرارها-1073712499.html
سوريا تطالب بإدانة دولية للاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها
سوريا تطالب بإدانة دولية للاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها
دعت وزارة الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ضمان عدم تكرارها. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:55+0000
2023-02-19T11:55+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد، "سوريا تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".وأضافت "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل".وأوضحت أن "العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه".وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي".كما شددت على أن "مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية".كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في بيان فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230219/سوريا-تعلن-تضرر-مواقع-في-قلعة-دمشق-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-صور-1073705298.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار

سوريا تطالب بإدانة دولية للاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها

11:55 GMT 19.02.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
دعت وزارة الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ضمان عدم تكرارها.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد، "سوريا تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".

وأضافت "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل".

وأوضحت أن "العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه".
تضرر مواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي... فيديو وصور
08:38 GMT
وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي".

كما شددت على أن "مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية".

كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في بيان فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.

وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:13 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала