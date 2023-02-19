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سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي... صور
سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي... صور
أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، اليوم الأحد، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة قصف الليلة الماضية والذي اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بتنفيذه. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:38+0000
2023-02-19T08:39+0000
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وذكرت المديرية في بيان لها، أن "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها فجر اليوم تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة".وأضاف البيان أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق بجانب دمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، والفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في بيان فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230219/إيران-صمت-الدول-الغربية-على-قصف-إسرائيل-المتكرر-لسوريا-أمر-مخز-1073704246.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي... صور

08:38 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 08:39 GMT 19.02.2023)
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق، سوريا
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، اليوم الأحد، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة قصف الليلة الماضية والذي اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بتنفيذه.
وذكرت المديرية في بيان لها، أن "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها فجر اليوم تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة".
وأضاف البيان أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق بجانب دمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، والفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في بيان فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.
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