طبيب سابق بالبيت الأبيض: واشنطن تخفي معلومات عن صحة بايدن العقلية
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
صرح الطبيب السابق في البيت الأبيض، روني جيكسون، بأن الإدارة الأمريكية، تخفي معلومات حول صحة الرئيس جو بايدن العقلية.
وقال جيكسون في تصريحات نقلتها قناة "فوكس نيوز"، "أغلب الأمريكيين يرون أن صحة بايدن العقلية في تدهور كامل، ولا توجد شفافية في توفير المعلومات من جانب البيت الأبيض عما يحدث".
وأعرب جيكسون عن عدم رضائه حيال عدم إعلان اجتياز الاختبار المعرفي للرئيس الأمريكي في ختام الفحص الطبي له.
وأعرب جيكسون عن عدم رضائه حيال عدم إعلان اجتياز الاختبار المعرفي للرئيس الأمريكي في ختام الفحص الطبي له.
16 فبراير, 23:38 GMT
ووفقا لجيكسون، فإن الإدارة الأمريكية مصممة على إخفاء الحقيقة حول صحة الرئيس بايدن العقلية.
والخميس الماضي، خضع بايدن لفحص طبي، وقال طبيبه المعالج، كيفين أوكونور، إن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء عمله بنجاح.
وأتم بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عامه الـ 80، وهو بذلك أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ترشح عام 2024 للانتخابات الرئاسية وفاز بها، فسيبلغ من العمر 86 عاما بحلول نهاية ولايته الثانية.
والخميس الماضي، خضع بايدن لفحص طبي، وقال طبيبه المعالج، كيفين أوكونور، إن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء عمله بنجاح.
وأتم بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عامه الـ 80، وهو بذلك أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ترشح عام 2024 للانتخابات الرئاسية وفاز بها، فسيبلغ من العمر 86 عاما بحلول نهاية ولايته الثانية.