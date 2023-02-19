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https://sputnikarabic.ae/20230219/طبيب-سابق-بالبيت-الأبيض-واشنطن-تخفي-معلومات-عن-صحة-بايدن-العقلية-1073703392.html
طبيب سابق بالبيت الأبيض: واشنطن تخفي معلومات عن صحة بايدن العقلية
طبيب سابق بالبيت الأبيض: واشنطن تخفي معلومات عن صحة بايدن العقلية
صرح الطبيب السابق في البيت الأبيض، روني جيكسون، بأن الإدارة الأمريكية، تخفي معلومات حول صحة الرئيس جو بايدن العقلية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:26+0000
2023-02-19T07:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال جيكسون في تصريحات نقلتها قناة "فوكس نيوز"، "أغلب الأمريكيين يرون أن صحة بايدن العقلية في تدهور كامل، ولا توجد شفافية في توفير المعلومات من جانب البيت الأبيض عما يحدث".وأعرب جيكسون عن عدم رضائه حيال عدم إعلان اجتياز الاختبار المعرفي للرئيس الأمريكي في ختام الفحص الطبي له.ووفقا لجيكسون، فإن الإدارة الأمريكية مصممة على إخفاء الحقيقة حول صحة الرئيس بايدن العقلية.والخميس الماضي، خضع بايدن لفحص طبي، وقال طبيبه المعالج، كيفين أوكونور، إن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء عمله بنجاح.وأتم بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عامه الـ 80، وهو بذلك أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ترشح عام 2024 للانتخابات الرئاسية وفاز بها، فسيبلغ من العمر 86 عاما بحلول نهاية ولايته الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230216/طبيب-البيت-الأبيض-الرئيس-بايدن-بصحة-جيدة-وقادر-على-أداء-وظيفته-1073632272.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

طبيب سابق بالبيت الأبيض: واشنطن تخفي معلومات عن صحة بايدن العقلية

07:26 GMT 19.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرح الطبيب السابق في البيت الأبيض، روني جيكسون، بأن الإدارة الأمريكية، تخفي معلومات حول صحة الرئيس جو بايدن العقلية.
وقال جيكسون في تصريحات نقلتها قناة "فوكس نيوز"، "أغلب الأمريكيين يرون أن صحة بايدن العقلية في تدهور كامل، ولا توجد شفافية في توفير المعلومات من جانب البيت الأبيض عما يحدث".

وأعرب جيكسون عن عدم رضائه حيال عدم إعلان اجتياز الاختبار المعرفي للرئيس الأمريكي في ختام الفحص الطبي له.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
طبيب البيت الأبيض: الرئيس بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء وظيفته
16 فبراير, 23:38 GMT
ووفقا لجيكسون، فإن الإدارة الأمريكية مصممة على إخفاء الحقيقة حول صحة الرئيس بايدن العقلية.

والخميس الماضي، خضع بايدن لفحص طبي، وقال طبيبه المعالج، كيفين أوكونور، إن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء عمله بنجاح.

وأتم بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عامه الـ 80، وهو بذلك أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ترشح عام 2024 للانتخابات الرئاسية وفاز بها، فسيبلغ من العمر 86 عاما بحلول نهاية ولايته الثانية.
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