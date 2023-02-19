https://sputnikarabic.ae/20230219/غازبروم-تتوجه-بأنظارها-نحو-السوق-الآسيوية-1073713999.html
"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية
"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية
أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:10+0000
2023-02-19T12:10+0000
2023-02-19T12:10+0000
روسيا
شركة غازبروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg
وقال ميلر في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "ندرك جميعًا أن السوق الآسيوية هي حاليًا السوق الأكثر ديناميكية في العالم، أحجام الاستهلاك تتزايد، ونرى آفاقًا كبيرة جدًا للغاز الروسي في هذه السوق".وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" تفكر في أسواق جديدة: "فيما يتعلق بتنويع الطرق، هذا دائمًا شيء مفيد، لا يمكنك وضع البيض في سلة واحدة"وأضاف: "من الواضح أننا سنبدأ في المستقبل القريب في تنفيذ مشاريع كبيرة جديدة لبناء خطوط أنابيب الغاز الرئيسية".
https://sputnikarabic.ae/20230217/بوتين-غازبروم-تمضي-قدما-على-الرغم-من-المنافسة-غير-العادلة-فيديو--1073643812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1d/1065719826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc1e49a7594c3b21a591ca5334bb65dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة غازبروم
"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية
تابعنا عبر
أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك.
وقال ميلر في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "ندرك جميعًا أن السوق الآسيوية هي حاليًا السوق الأكثر ديناميكية في العالم، أحجام الاستهلاك تتزايد، ونرى آفاقًا كبيرة جدًا للغاز الروسي في هذه السوق".
وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" تفكر في أسواق جديدة: "فيما يتعلق بتنويع الطرق، هذا دائمًا شيء مفيد، لا يمكنك وضع البيض في سلة واحدة"
بالطبع، نحن نفكر في أسواق جديدة، ولدينا الكثير من الموارد ولسنوات عديدة.
وأضاف: "من الواضح أننا سنبدأ في المستقبل القريب في تنفيذ مشاريع كبيرة جديدة لبناء خطوط أنابيب
الغاز الرئيسية".