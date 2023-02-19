https://sputnikarabic.ae/20230219/غازبروم-تتوجه-بأنظارها-نحو-السوق-الآسيوية-1073713999.html

"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية

"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية

أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T12:10+0000

2023-02-19T12:10+0000

2023-02-19T12:10+0000

روسيا

شركة غازبروم

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وقال ميلر في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "ندرك جميعًا أن السوق الآسيوية هي حاليًا السوق الأكثر ديناميكية في العالم، أحجام الاستهلاك تتزايد، ونرى آفاقًا كبيرة جدًا للغاز الروسي في هذه السوق".وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" تفكر في أسواق جديدة: "فيما يتعلق بتنويع الطرق، هذا دائمًا شيء مفيد، لا يمكنك وضع البيض في سلة واحدة"وأضاف: "من الواضح أننا سنبدأ في المستقبل القريب في تنفيذ مشاريع كبيرة جديدة لبناء خطوط أنابيب الغاز الرئيسية".

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سبوتنيك عربي

روسيا, شركة غازبروم