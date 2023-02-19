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https://sputnikarabic.ae/20230219/غازبروم-تتوجه-بأنظارها-نحو-السوق-الآسيوية-1073713999.html
"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية
"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية
أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:10+0000
2023-02-19T12:10+0000
روسيا
شركة غازبروم
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وقال ميلر في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "ندرك جميعًا أن السوق الآسيوية هي حاليًا السوق الأكثر ديناميكية في العالم، أحجام الاستهلاك تتزايد، ونرى آفاقًا كبيرة جدًا للغاز الروسي في هذه السوق".وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" تفكر في أسواق جديدة: "فيما يتعلق بتنويع الطرق، هذا دائمًا شيء مفيد، لا يمكنك وضع البيض في سلة واحدة"وأضاف: "من الواضح أننا سنبدأ في المستقبل القريب في تنفيذ مشاريع كبيرة جديدة لبناء خطوط أنابيب الغاز الرئيسية".
https://sputnikarabic.ae/20230217/بوتين-غازبروم-تمضي-قدما-على-الرغم-من-المنافسة-غير-العادلة-فيديو--1073643812.html
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روسيا, شركة غازبروم
روسيا, شركة غازبروم

"غازبروم" تتوجه بأنظارها نحو السوق الآسيوية

12:10 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك.
وقال ميلر في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "ندرك جميعًا أن السوق الآسيوية هي حاليًا السوق الأكثر ديناميكية في العالم، أحجام الاستهلاك تتزايد، ونرى آفاقًا كبيرة جدًا للغاز الروسي في هذه السوق".
وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" تفكر في أسواق جديدة: "فيما يتعلق بتنويع الطرق، هذا دائمًا شيء مفيد، لا يمكنك وضع البيض في سلة واحدة"
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
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بالطبع، نحن نفكر في أسواق جديدة، ولدينا الكثير من الموارد ولسنوات عديدة.
وأضاف: "من الواضح أننا سنبدأ في المستقبل القريب في تنفيذ مشاريع كبيرة جديدة لبناء خطوط أنابيب الغاز الرئيسية".
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