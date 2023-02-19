https://sputnikarabic.ae/20230219/قافلة-مساعدات-أطباء-بلا-حدود-لإغاثة-ضحايا-الزلزال-تدخل-إلى-شمال-غرب-سوريا-1073713824.html
قافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل إلى شمال غرب سوريا
قافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل إلى شمال غرب سوريا
دخلت قافلة من 14 شاحنة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود شمال غرب سوريا، اليوم الأحد، قادمة من تركيا عبر معبر الحمّام الحدودي. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:07+0000
2023-02-19T12:07+0000
2023-02-19T12:07+0000
زلزال
أخبار سوريا اليوم
أطباء بلا حدود
إغاثة
العالم العربي
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وتحمل هذه القافلة الأولى 1,296 خيمة مخصصة للعائلات التي باتت بلا مأوى بسبب الزلزال و1,296 مجموعة من مستلزمات الشتاء لعزل الخيام عن البرد، بحسب بيان للمنظمة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ومن المقرر أن تتبع هذه القافلة على وجه السرعة قوافل أخرى تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود لتقديم المعدات الطبية وغير الطبية.وتحذر المنظمة من أن هناك حاجة إلى زيادة عاجلة في حجم الإمدادات لتتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية.وقال حكيم خالدي رئيس بعثة المنظمة في سوريا: "لقد استنفدنا مخزوننا للطوارئ في ثلاثة أيام، وتبرعنا بما يقرب من 12 طناً و4,000 متر مكعب من المعدات الجراحية والضمادات والأدوية للمستشفيات".تدعو منظمة أطباء بلا حدود إلى رفع مستوى المساعدات للمتضررين من الزلزال في شمالي غرب سوريا، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الجديدة بالإضافة إلى تلك الموجودة من قبل في المنطقة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230219/سوريا-تعلن-تضرر-مواقع-في-قلعة-دمشق-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-صور-1073705298.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار سوريا اليوم, أطباء بلا حدود, إغاثة, العالم العربي
زلزال, أخبار سوريا اليوم, أطباء بلا حدود, إغاثة, العالم العربي
قافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل إلى شمال غرب سوريا
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دخلت قافلة من 14 شاحنة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود شمال غرب سوريا، اليوم الأحد، قادمة من تركيا عبر معبر الحمّام الحدودي.
وتحمل هذه القافلة الأولى 1,296 خيمة مخصصة للعائلات التي باتت بلا مأوى بسبب الزلزال
و1,296 مجموعة من مستلزمات الشتاء لعزل الخيام عن البرد، بحسب بيان للمنظمة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ومن المقرر أن تتبع هذه القافلة على وجه السرعة قوافل أخرى تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود لتقديم المعدات الطبية وغير الطبية.
وتحذر المنظمة من أن هناك حاجة إلى زيادة عاجلة في حجم الإمدادات لتتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية.
وقال حكيم خالدي رئيس بعثة المنظمة في سوريا: "لقد استنفدنا مخزوننا للطوارئ في ثلاثة أيام، وتبرعنا بما يقرب من 12 طناً و4,000 متر مكعب من المعدات الجراحية والضمادات والأدوية للمستشفيات".
تدعو منظمة أطباء بلا حدود إلى رفع مستوى المساعدات للمتضررين من الزلزال في شمالي غرب سوريا، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الجديدة بالإضافة إلى تلك الموجودة من قبل في المنطقة.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.