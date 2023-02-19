https://sputnikarabic.ae/20230219/قيادة-القوات-الجوية-الأوكرانية-تشتكي-من-التكتيكات-الجديدة-لروسيا-لشن-ضربات-صاروخية-1073711347.html
قيادة القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من التكتيكات الجديدة لروسيا لشن ضربات صاروخية
قيادة القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من التكتيكات الجديدة لروسيا لشن ضربات صاروخية
أعلن رئيس القيادة الجوية الأوكرانية، يوري إغنات أن الجيش الروسي غير مرة أخرى تكتيكاته في مهاجمة البنية التحتية العسكرية والطاقة لأوكرانيا، ولهذا السبب لا... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:00+0000
2023-02-19T11:00+0000
2023-02-19T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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تشير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن الضربات الروسية تنفذ الآن في أي وقت من اليوم. يمكن إطلاق الصواريخ جنبًا إلى جنب مع طائرات انتحارية مسيرة، وكذلك الأفخاخ. تحير مثل هذه التصرفات التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية المحللين العسكريين الأوكرانيين.بالإضافة إلى ذلك، أشار إغنات إلى أنه بسبب التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية، لم تتمكن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من اعتراض أربعة صواريخ كاليبر التي أطلقتها السفن الروسية من البحر الأسود.وكان قد قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، في وقت سابق إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديدا من الضربات ضد أوكرانيا.وقال كونوتوف: "إذا استخدمنا في وقت سابق صواريخ كاليبر فقط، ثم انضم المزيد من طائرات كاميكازي، فإننا نستخدم الآن طائرات مسيرة تتقدم على معظم الصواريخ تقريبا وتشتت انتباه نظام الدفاع الجوي، مما يجبر العدو على إنفاق الصواريخ بثمن بخس للغاية. وطائرات مسيرة عديمة الفائدة".
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-روسيا-تستخدم-حيلة-المناطيد-العسكرية-في-أوكرانيا-1073499489.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
قيادة القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من التكتيكات الجديدة لروسيا لشن ضربات صاروخية
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أعلن رئيس القيادة الجوية الأوكرانية، يوري إغنات أن الجيش الروسي غير مرة أخرى تكتيكاته في مهاجمة البنية التحتية العسكرية والطاقة لأوكرانيا، ولهذا السبب لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية اعتراض جميع الصواريخ التي يتم إطلاقها.
تشير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن الضربات الروسية تنفذ الآن في أي وقت من اليوم. يمكن إطلاق الصواريخ جنبًا إلى جنب مع طائرات انتحارية مسيرة، وكذلك الأفخاخ. تحير مثل هذه التصرفات التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية المحللين العسكريين الأوكرانيين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إغنات إلى أنه بسبب التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية، لم تتمكن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من اعتراض أربعة صواريخ كاليبر التي أطلقتها السفن الروسية من البحر الأسود.
وكان قد قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، في وقت سابق إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديدا من الضربات ضد أوكرانيا
.
وقال كونوتوف: "إذا استخدمنا في وقت سابق صواريخ كاليبر فقط، ثم انضم المزيد من طائرات كاميكازي، فإننا نستخدم الآن طائرات مسيرة تتقدم على معظم الصواريخ تقريبا وتشتت انتباه نظام الدفاع الجوي، مما يجبر العدو على إنفاق الصواريخ بثمن بخس للغاية. وطائرات مسيرة عديمة الفائدة".