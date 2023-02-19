https://sputnikarabic.ae/20230219/كوريا-الشمالية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1073700683.html

كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت كوريا الشمالية، مساء السبت، أنها أجرت اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) قبل يوم مضى، وهو الاختبار الثالث المعروف لهذا النوع من الصواريخ في أقل... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T01:41+0000

2023-02-19T01:41+0000

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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة إن الصاروخ الباليستي "هواسونغ- 15"، تم إطلاقه ضمن "تدريبات مفاجئة" بموجب أوامر الزعيم كيم جونغ أون.وأوضحت الوكالة أن الصاروخ حلق 989 كيلومترًا لمدة 67 دقيقة تقريبا على ارتفاع 5،768.5 كيلومتر، مشيرة إلى أن الاختبار كان دليلا على قدرة بيونغ يانغ على إطلاق "هجوم نووي مميت على القوى المعادية"، و"دليلا واضحا على موثوقية قوتها الرادعة".يأتي الاختبار الأخير بعد أن حذرت كوريا الشمالية يوم الجمعة من "ردود قوية غير مسبوقة" إذا مضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قدما في التدريبات العسكرية المخططة.وفي وقت سابق، قالت أمريكا، اليوم السبت، إنها "تدين بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، أشارت اليابان إلى أنه سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، في وقت سابق من اليوم. ذكر البيت الأبيض في بيان، إن "هذا الإطلاق يثير التوترات بلا داع ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة"، وأضاف أن "أمريكا ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي وكذلك حلفائها كوريا الجنوبية واليابان".واعتبر البيت الأبيض في بيانه، أن "هذا الإطلاق للصاروخ، اليوم السبت، يثير بلا داع التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة، ويوضح فقط أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة، وبرامج الصواريخ الباليستية على رفاه شعبها".

https://sputnikarabic.ae/20230218/وزير-الدفاع-الياباني-الصاروخ-الذي-أطلقته-كوريا-الشمالية-يمكنه-الوصول-إلى-أمريكا-1073685605.html

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