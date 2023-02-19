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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الإثنين، أن "كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية، سقط اثنان منها بالفعل. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

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طوكيو- سبوتنيك. وقال خفر السواحل: "في الساعة 7.08، أطلقت كوريا الشمالية على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا، وقد سقط بالفعل، ويطلب من السفن الجوية والبحرية متابعة المعلومات، وفي حالة سقوط شظايا يمنع الاقتراب منها، يجب إبلاغ جهاز الأمن البحري".وفي وقت لاحق، أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق ثاني وثالث للصواريخ، من أراضي كوريا الشمالية، ووفقا للخدمة الصحفية، فقد سقطوا جميعهم بالفعل.في سياق متصل، نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي، قوله، أن" كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه الساحل الشرقي".وكانت كوريا الشمالية قد أكدت، مساء السبت الماضي، أنها أجرت اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) قبل يوم مضى، وهو الاختبار الثالث المعروف لهذا النوع من الصواريخ في أقل من عام.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة إن الصاروخ الباليستي "هواسونغ- 15"، تم إطلاقه ضمن "تدريبات مفاجئة" بموجب أوامر الزعيم كيم جونغ أون.وأوضحت الوكالة أن الصاروخ حلق 989 كيلومترًا لمدة 67 دقيقة تقريبا على ارتفاع 5،768.5 كيلومتر، مشيرة إلى أن الاختبار كان دليلا على قدرة بيونغ يانغ على إطلاق "هجوم نووي مميت على القوى المعادية"، و"دليلا واضحا على موثوقية قوتها الرادعة".يأتي الاختبار الأخير بعد أن حذرت كوريا الشمالية يوم الجمعة من "ردود قوية غير مسبوقة" إذا مضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قدما في التدريبات العسكرية المخططة.

https://sputnikarabic.ae/20230219/سيئول-وواشنطن-تجريان-تدريبات-جوية-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1073705735.html

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