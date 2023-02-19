https://sputnikarabic.ae/20230219/مدفعية-غياتسينتوف-تدمر-المواقع-المحصنة-للمسلحين-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1073707911.html
مدفعية "غياتسينتوف" تدمر المواقع المحصنة للمسلحين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
مدفعية "غياتسينتوف" تدمر المواقع المحصنة للمسلحين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع عيار 152 ملم "غياتسينتوف-بي" بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:25+0000
2023-02-19T09:25+0000
2023-02-19T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تقوم أطقم المدفعية بمهام إطلاق النار لتدمير المركبات المدرعة ومخازن الذخيرة والمواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين، حسب قناة "زفيزدا".في وقت سابق، دمرت أطقم "غياتسينتوف-بي" المركبات المدرعة الأوكرانية على محور أوغليدار بنيران سريعة. تم إطلاق النيران السريعة إلى نقاط تم إطلاق النار عليها من قبل، مما جعل من الممكن إصابة الأهداف في المرة الأولى تقريبًا.ينتمي مدفع "غياتسينتوف-بي" إلى المدفعية ذات العيار الكبير وهو مصمم لقمع وتدمير القوى العاملة للعدو وأسلحة النيران والأسلحة والمعدات العسكرية أثناء السير وفي أماكن التركيز وفي المعاقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفعية "غياتسينتوف" تدمر المواقع المحصنة للمسلحين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع عيار 152 ملم "غياتسينتوف-بي" بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
تقوم أطقم المدفعية بمهام إطلاق النار لتدمير المركبات المدرعة ومخازن الذخيرة والمواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين، حسب قناة "زفيزدا".
في وقت سابق، دمرت أطقم "غياتسينتوف-بي" المركبات المدرعة الأوكرانية على محور أوغليدار بنيران سريعة. تم إطلاق النيران السريعة إلى نقاط تم إطلاق النار عليها من قبل، مما جعل من الممكن إصابة الأهداف في المرة الأولى تقريبًا.
ينتمي مدفع "غياتسينتوف-بي" إلى المدفعية ذات العيار الكبير وهو مصمم لقمع وتدمير القوى العاملة للعدو وأسلحة النيران والأسلحة والمعدات العسكرية أثناء السير وفي أماكن التركيز وفي المعاقل.