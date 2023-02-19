عربي
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230219/مسؤول-عسكري-إيراني-نسخة-من-طائرة-قاهر-ستدخل-الخدمة-العام-المقبل-1073712176.html
مسؤول عسكري إيراني: نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل
مسؤول عسكري إيراني: نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل
أعلن المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد أمير أفشين خواجه فرد، اليوم الأحد، أن نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:35+0000
2023-02-19T11:35+0000
إيران
العالم
الجيش الإيراني
طائرة مسيرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102122/46/1021224694_2:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f91f492aaced0e0a3b5069ef1704d6ce.png
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، عن العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن مشروع طائرة "قاهر" المحلية الصنع سيتبدل إلى مشروع طائرات دون طيار ونماذج من هذه الطائرة ستدخل الخدمة كطائرات مسيرة العام المقبل.وأكد القائد العسكري الإيراني أن هذه الطائرات تتميز بالتنوع والتكنولوجيا المتفوقة، مشيرا إلى أن هدف مصممي مشروع طائرة "قاهر" يعود إلى التقدم والتطوير التكنولوجي لأن هذا المشروع التقني قد بلغ مستوى "النضج التكنولوجي الكامل".ولفت المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية إلى أن الجديد هذه المرة هو إنتاج نسخ مختلفة من هذه الطائرة كطائرة مسيرة، والتي ستسلم أواسط العام الإيراني المقبل إلى الجيش الإيراني، مضيفا أنه "تم تطبيق نسخ من هذه الطائرة حسب حاجة القوتين المسلحتين للبلاد (الجيش والحرس الثوري) وتم إحداث تغييرات في هذه الطائرة التي ستعرض كطائرة مسيرة".وذكر العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن "التوصل إلى هذا الإنجاز يدل على قدرة الطاقات الشابة للبلاد على جعل هذه الطائرة تطير دون طيار لأن لهذه الطائرة خصائص تمكنها من أداء عمليات خاصة دون طيار".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن بلاده تستفيد من التعاون الدولي لبناء طائرة ركاب، موضحا أن إيران بدأت العمل في مجال الطائرات الكهربائية وأنها بصدد اختبار عينتين منها خلال العام المقبل، كما أن وزارة الدفاع الإيرانية تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من المحركات.وقال المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية:وشدد القائد العسكري الإيراني، العميد أمير أفشين خواجه فرد، على أن الصناعة الدفاعية لبلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وتصنيع المحركات الثقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تجري-محادثات-مع-50-دولة-لبيعها-صواريخ-وطائرات-مسيرة-1073663273.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102122/46/1021224694_127:0:880:565_1920x0_80_0_0_59cdaa59ec26b9f4c39b1fa0ca3c1999.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الجيش الإيراني, طائرة مسيرة
إيران, العالم, الجيش الإيراني, طائرة مسيرة

مسؤول عسكري إيراني: نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل

11:35 GMT 19.02.2023
© Twitter.comإيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Twitter.com
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد أمير أفشين خواجه فرد، اليوم الأحد، أن نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل.
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، عن العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن مشروع طائرة "قاهر" المحلية الصنع سيتبدل إلى مشروع طائرات دون طيار ونماذج من هذه الطائرة ستدخل الخدمة كطائرات مسيرة العام المقبل.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تجري محادثات مع 50 دولة لبيعها صواريخ وطائرات مسيرة
17 فبراير, 15:42 GMT
وأكد القائد العسكري الإيراني أن هذه الطائرات تتميز بالتنوع والتكنولوجيا المتفوقة، مشيرا إلى أن هدف مصممي مشروع طائرة "قاهر" يعود إلى التقدم والتطوير التكنولوجي لأن هذا المشروع التقني قد بلغ مستوى "النضج التكنولوجي الكامل".
ولفت المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية إلى أن الجديد هذه المرة هو إنتاج نسخ مختلفة من هذه الطائرة كطائرة مسيرة، والتي ستسلم أواسط العام الإيراني المقبل إلى الجيش الإيراني، مضيفا أنه "تم تطبيق نسخ من هذه الطائرة حسب حاجة القوتين المسلحتين للبلاد (الجيش والحرس الثوري) وتم إحداث تغييرات في هذه الطائرة التي ستعرض كطائرة مسيرة".
وذكر العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن "التوصل إلى هذا الإنجاز يدل على قدرة الطاقات الشابة للبلاد على جعل هذه الطائرة تطير دون طيار لأن لهذه الطائرة خصائص تمكنها من أداء عمليات خاصة دون طيار".
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن بلاده تستفيد من التعاون الدولي لبناء طائرة ركاب، موضحا أن إيران بدأت العمل في مجال الطائرات الكهربائية وأنها بصدد اختبار عينتين منها خلال العام المقبل، كما أن وزارة الدفاع الإيرانية تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من المحركات.
وقال المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية:

نظرا لاكتفائنا الذاتي في قطاع المحركات، يمكننا إنتاج 10 أنواع من المحركات، والتي تستخدم في الغالب للطائرات دون طيار و صواريخ كروز.

وشدد القائد العسكري الإيراني، العميد أمير أفشين خواجه فرد، على أن الصناعة الدفاعية لبلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وتصنيع المحركات الثقيلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:13 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала