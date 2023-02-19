https://sputnikarabic.ae/20230219/مسؤول-عسكري-إيراني-نسخة-من-طائرة-قاهر-ستدخل-الخدمة-العام-المقبل-1073712176.html

مسؤول عسكري إيراني: نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل

مسؤول عسكري إيراني: نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل

أعلن المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد أمير أفشين خواجه فرد، اليوم الأحد، أن نسخة من طائرة "قاهر" ستدخل الخدمة العام المقبل. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T11:35+0000

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إيران

العالم

الجيش الإيراني

طائرة مسيرة

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ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، عن العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن مشروع طائرة "قاهر" المحلية الصنع سيتبدل إلى مشروع طائرات دون طيار ونماذج من هذه الطائرة ستدخل الخدمة كطائرات مسيرة العام المقبل.وأكد القائد العسكري الإيراني أن هذه الطائرات تتميز بالتنوع والتكنولوجيا المتفوقة، مشيرا إلى أن هدف مصممي مشروع طائرة "قاهر" يعود إلى التقدم والتطوير التكنولوجي لأن هذا المشروع التقني قد بلغ مستوى "النضج التكنولوجي الكامل".ولفت المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية إلى أن الجديد هذه المرة هو إنتاج نسخ مختلفة من هذه الطائرة كطائرة مسيرة، والتي ستسلم أواسط العام الإيراني المقبل إلى الجيش الإيراني، مضيفا أنه "تم تطبيق نسخ من هذه الطائرة حسب حاجة القوتين المسلحتين للبلاد (الجيش والحرس الثوري) وتم إحداث تغييرات في هذه الطائرة التي ستعرض كطائرة مسيرة".وذكر العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن "التوصل إلى هذا الإنجاز يدل على قدرة الطاقات الشابة للبلاد على جعل هذه الطائرة تطير دون طيار لأن لهذه الطائرة خصائص تمكنها من أداء عمليات خاصة دون طيار".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن بلاده تستفيد من التعاون الدولي لبناء طائرة ركاب، موضحا أن إيران بدأت العمل في مجال الطائرات الكهربائية وأنها بصدد اختبار عينتين منها خلال العام المقبل، كما أن وزارة الدفاع الإيرانية تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من المحركات.وقال المدير العام لصناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيرانية:وشدد القائد العسكري الإيراني، العميد أمير أفشين خواجه فرد، على أن الصناعة الدفاعية لبلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وتصنيع المحركات الثقيلة.

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