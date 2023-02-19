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https://sputnikarabic.ae/20230219/مصر-تطالب-بتعديل-التشكيل-الحالي-لمجلس-السلم-والأمن-الأفريقي-1073710698.html
مصر تطالب بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي
مصر تطالب بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي
طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن ‏الأفريقي، ليكون أكثر تمثيلا لإقليم الشمال الأفريقي‎.‎ 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T10:22+0000
2023-02-19T10:22+0000
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وقال خلال كلمته باجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ "الكاهوسك": "من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.يشار إلى أنه في عام 2016، تقدّمت مصر لأول مرة لعضوية مجلس السلم والأمن على مقعد الثلاثة أعوام، إذ سبق أن شغلت المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 — 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، وهي المبادرة التي تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وماتزال قائمة حتى الآن.وأعلن المغرب في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه سيتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بداية من أول أكتوبر 2022، ولمدة شهر.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الاتحاد-الأفريقي-ينتقد-مجلس-الأمن-الدولي-والأمم-المتحدة-لنقص-الاتساق-1069419204.html
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مصر تطالب بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي

10:22 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الحارجية المصري، سامح شكري
وزير الحارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
وزير الحارجية المصري، سامح شكري
© Sputnik . Aleksey Maishev
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طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن ‏الأفريقي، ليكون أكثر تمثيلا لإقليم الشمال الأفريقي‎.‎
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ "الكاهوسك": "من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
يشار إلى أنه في عام 2016، تقدّمت مصر لأول مرة لعضوية مجلس السلم والأمن على مقعد الثلاثة أعوام، إذ سبق أن شغلت المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 — 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، وهي المبادرة التي تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وماتزال قائمة حتى الآن.
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وأعلن المغرب في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه سيتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بداية من أول أكتوبر 2022، ولمدة شهر.
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