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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/معركة-بين-الجنود-الروس-ومدرعة-أمريكية-فيديو-1073710423.html
معركة بين الجنود الروس ومدرعة أمريكية... فيديو
معركة بين الجنود الروس ومدرعة أمريكية... فيديو
تم نشر لقطات فيديو لمعركة عنيفة بين الجنود الروس في الخنادق ومدرعة MRAP MaxxPro الأمريكية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T10:18+0000
2023-02-19T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُظهر اللقطات كيف تطلق مركبة مدرعة معادية النار من مدفع رشاش براوننج إم 2 على خط دفاع القوات الروسية. رداً على ذلك، تم إطلاق نيران أسلحة خفيفة على المركبة.تعرضت عربة العدو المدرعة لكمين. بعد إطلاق قذيفتين عليها من قاذفات القنابل، يتوقف التصوير، لكن نتيجة المعركة غير معروفة.دخلت حاملة الجنود المدرعة MaxxPro خدمة الولايات المتحدة في عام 2007 أثناء إعادة تسليح الوحدة الأمريكية من القوات في العراق.
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رصد عسكري
رصد عسكري

معركة بين الجنود الروس ومدرعة أمريكية... فيديو

10:18 GMT 19.02.2023
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جندي قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . VITALEE TEMKEV
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تم نشر لقطات فيديو لمعركة عنيفة بين الجنود الروس في الخنادق ومدرعة MRAP MaxxPro الأمريكية.
تُظهر اللقطات كيف تطلق مركبة مدرعة معادية النار من مدفع رشاش براوننج إم 2 على خط دفاع القوات الروسية. رداً على ذلك، تم إطلاق نيران أسلحة خفيفة على المركبة.
تعرضت عربة العدو المدرعة لكمين. بعد إطلاق قذيفتين عليها من قاذفات القنابل، يتوقف التصوير، لكن نتيجة المعركة غير معروفة.
دخلت حاملة الجنود المدرعة MaxxPro خدمة الولايات المتحدة في عام 2007 أثناء إعادة تسليح الوحدة الأمريكية من القوات في العراق.
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