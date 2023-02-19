https://sputnikarabic.ae/20230219/معركة-بين-الجنود-الروس-ومدرعة-أمريكية-فيديو-1073710423.html
معركة بين الجنود الروس ومدرعة أمريكية... فيديو
معركة بين الجنود الروس ومدرعة أمريكية... فيديو
تم نشر لقطات فيديو لمعركة عنيفة بين الجنود الروس في الخنادق ومدرعة MRAP MaxxPro الأمريكية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T10:18+0000
2023-02-19T10:18+0000
2023-02-19T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُظهر اللقطات كيف تطلق مركبة مدرعة معادية النار من مدفع رشاش براوننج إم 2 على خط دفاع القوات الروسية. رداً على ذلك، تم إطلاق نيران أسلحة خفيفة على المركبة.تعرضت عربة العدو المدرعة لكمين. بعد إطلاق قذيفتين عليها من قاذفات القنابل، يتوقف التصوير، لكن نتيجة المعركة غير معروفة.دخلت حاملة الجنود المدرعة MaxxPro خدمة الولايات المتحدة في عام 2007 أثناء إعادة تسليح الوحدة الأمريكية من القوات في العراق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491040_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_332d38a2400c42907c815883176d052b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
معركة بين الجنود الروس ومدرعة أمريكية... فيديو
تابعنا عبر
تم نشر لقطات فيديو لمعركة عنيفة بين الجنود الروس في الخنادق ومدرعة MRAP MaxxPro الأمريكية.
تُظهر اللقطات كيف تطلق مركبة مدرعة معادية النار من مدفع رشاش براوننج إم 2 على خط دفاع القوات الروسية. رداً على ذلك، تم إطلاق نيران أسلحة خفيفة على المركبة.
تعرضت عربة العدو المدرعة لكمين. بعد إطلاق قذيفتين عليها من قاذفات القنابل، يتوقف التصوير، لكن نتيجة المعركة غير معروفة.
دخلت حاملة الجنود المدرعة MaxxPro خدمة الولايات المتحدة في عام 2007 أثناء إعادة تسليح الوحدة الأمريكية من القوات في العراق.