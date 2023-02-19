https://sputnikarabic.ae/20230219/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-لم-نقم-بتخصيب-اليورانيوم-بنسبة-تتجاوز-60-والوكالة-الدولية-تعلم-1073733609.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لم نقم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60% والوكالة الدولية تعلم

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لم نقم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60% والوكالة الدولية تعلم

ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، على مزاعم تقرير صحفي لوكالة بلومبرغ، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن،... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T21:09+0000

2023-02-19T21:09+0000

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وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن "إيران لم تقم بأي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كمالوندي، "لم نخصب اليورانيوم بنسب تفوق عن الـ 60 بالمائة وتقرير بلومبرغ جاء لتشويه الواقع، فوجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60 بالمائة أمر طبيعي وشائع للغاية وتقنيًا لايعني أبدا قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة".وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".وتابعت: "يحتاج المفتشون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت المادة عن قصد، أو ما إذا كان التركيز عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20230216/إيران-عن-البيان-الخليجي-الأمريكي-تصريحات-تتماشى-مع-استراتيجية-واشنطن-لإحداث-انقسام-بين-دول-المنطقة-1073626655.html

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