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https://sputnikarabic.ae/20230219/واشنطن-الاتفاق-النووي-معطل-وتهديدات-إيران-النووية-ليست-لإسرائيل-فقط-بل-الشرق-الأوسط-وأمريكا-1073734151.html
واشنطن: الاتفاق النووي معطل وتهديدات إيران النووية ليست لإسرائيل فقط بل الشرق الأوسط وأمريكا
واشنطن: الاتفاق النووي معطل وتهديدات إيران النووية ليست لإسرائيل فقط بل الشرق الأوسط وأمريكا
قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، إن "هناك تعاونا يوميا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران، مؤكدا أن واشنطن ستساند تل أبيب. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T21:22+0000
2023-02-19T21:22+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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العالم
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وقال نيدس، في تصريحات تناقلتها موقع "والا" العبري، إن "الاتفاق النووي معطل، لأن واشنطن لن تتفاوض مع طهران حاليا"، مضيفا: "أولاً وقبل كل شيء، يجب منع النظام في طهران من امتلاك أسلحة نووية، وثانيا جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".وتابع السفير الأمريكي: "الحرب ضد إيران والأسلحة النووية ليست فقط أمرا يتم لصالح إسرائيل، بل للشرق الأوسط بأكمله وأمريكا. نحن نركز بشدة على ذلك".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن حكومته لن تسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لإسرائيل.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، عن نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز عند الحدود الشمالية لبلاده، في إشارة إلى الحدود السورية، وأنها ستفعل كل شيء وستبذل قصارى جهودها لحماية الإسرائيليين، بل سترد بقوة على أي هجمات ضدهم.وشدد بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، زاعما أن إيران تعمل على استمرار إيذاء إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في أي مكان من العالم، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية لن تخشى هذه الهجمات.وفي السياق نفسه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم على مواطني بلاده.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.وكان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف قد صرح، لـ"سبوتنيك" في وقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ"الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, بنيامين نتنياهو, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, بنيامين نتنياهو, الحرس الثوري الإيراني, العالم

واشنطن: الاتفاق النووي معطل وتهديدات إيران النووية ليست لإسرائيل فقط بل الشرق الأوسط وأمريكا

21:22 GMT 19.02.2023
© AP Photo / Vahid Salemiالذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، إن "هناك تعاونا يوميا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران، مؤكدا أن واشنطن ستساند تل أبيب.
وقال نيدس، في تصريحات تناقلتها موقع "والا" العبري، إن "الاتفاق النووي معطل، لأن واشنطن لن تتفاوض مع طهران حاليا"، مضيفا: "أولاً وقبل كل شيء، يجب منع النظام في طهران من امتلاك أسلحة نووية، وثانيا جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وتابع السفير الأمريكي: "الحرب ضد إيران والأسلحة النووية ليست فقط أمرا يتم لصالح إسرائيل، بل للشرق الأوسط بأكمله وأمريكا. نحن نركز بشدة على ذلك".
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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن حكومته لن تسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لإسرائيل.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، عن نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز عند الحدود الشمالية لبلاده، في إشارة إلى الحدود السورية، وأنها ستفعل كل شيء وستبذل قصارى جهودها لحماية الإسرائيليين، بل سترد بقوة على أي هجمات ضدهم.
وشدد بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، زاعما أن إيران تعمل على استمرار إيذاء إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في أي مكان من العالم، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية لن تخشى هذه الهجمات.
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وفي السياق نفسه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم على مواطني بلاده.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.
وكان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف قد صرح، لـ"سبوتنيك" في وقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ"الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.
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