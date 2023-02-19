https://sputnikarabic.ae/20230219/وزير-الخارجية-السوري-يؤكد-ضرورة-الإدانة-العاجلة-للعدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1073721640.html

وزير الخارجية السوري يؤكد ضرورة الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي على دمشق

وزير الخارجية السوري يؤكد ضرورة الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي على دمشق

أكد وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، اليوم الأحد، "ضرورة الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي على سوريا، لردعه عن عدم المضي في قتل المدنيين وانتهاك سيادة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T16:00+0000

2023-02-19T16:00+0000

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وقال المقداد، خلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، إن "الاعتداء الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وخصوصاً أن سوريا تسابق الوقت لمعالجة النتائج الكارثية للزلزال المدمر"، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي أمس بالصواريخ على الأحياء المدنية في دمشق ومحيطها، أدى إلى ارتقاء 5 قتلى وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار إلى أنه "في حال عدم قيام ما يسمى المجتمع الدولي بوقف أعمال إسرائيل الإجرامية، فإن هذا الأمر سيشجعها على اقتراف المزيد من الجرائم وإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء، وأن مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وخارجها".وطالب المقداد، "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لإدانة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجريمة، والضغط من أجل رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سوريا، والتي أعاقت وتعيق جهود الإغاثة لضحايا الزلزال، من خلال منعها وصول التجهيزات والأدوات والدواء والأجهزة الطبية الضرورية لإنقاذ حياة الأبرياء.يذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، مساء أمس السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غربي العاصمة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

https://sputnikarabic.ae/20230219/سوريا-تطالب-بإدانة-دولية-للاعتداءات-الإسرائيلية-وضمان-عدم-تكرارها-1073712499.html

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