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https://sputnikarabic.ae/20230220/آيدكس-ونافدكس-2023-يشهدان-صفقات-بقيمة-45-مليار-درهم-في-يومهما-الأول-1073766569.html
"آيدكس ونافدكس 2023" يشهدان صفقات بقيمة 4.5 مليار درهم في يومهما الأول
"آيدكس ونافدكس 2023" يشهدان صفقات بقيمة 4.5 مليار درهم في يومهما الأول
شهد اليوم الأول لانطلاق معرضي "آيدكس" و"نافدكس" لعام 2023، صفقات بقيمة 4.5 مليار درهم إماراتي. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:41+0000
2023-02-20T12:41+0000
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وشمل المبلغ 6 صفقات مع شركات محلية، بقيمة 2.3 مليار درهم، و5 صفقات مع شركات دولية بقيمة 2.2 مليار درهم، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وانطلقت فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم.وتعمل مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية على تنظيم نسخة استثنائية تشارك فيها نحو 1350 شركة عالمية، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصون في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 إلى نحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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نافدكس 2023, آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم
نافدكس 2023, آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم

"آيدكس ونافدكس 2023" يشهدان صفقات بقيمة 4.5 مليار درهم في يومهما الأول

12:41 GMT 20.02.2023
© Photo / أيدكس 2023 أبوظبيوصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض "نافدكس 2023"
وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض نافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض "نافدكس 2023"
© Photo / أيدكس 2023 أبوظبي
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شهد اليوم الأول لانطلاق معرضي "آيدكس" و"نافدكس" لعام 2023، صفقات بقيمة 4.5 مليار درهم إماراتي.
وشمل المبلغ 6 صفقات مع شركات محلية، بقيمة 2.3 مليار درهم، و5 صفقات مع شركات دولية بقيمة 2.2 مليار درهم، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وانطلقت فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم.
وتعمل مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية على تنظيم نسخة استثنائية تشارك فيها نحو 1350 شركة عالمية، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.
ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصون في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 إلى نحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
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26 يناير, 08:46 GMT
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