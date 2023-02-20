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https://sputnikarabic.ae/20230220/أبو-الغيط-يحذر-من-الشح-المائي-في-المنطقة-العربية-1073758929.html
أبو الغيط يحذر من الشح المائي في المنطقة العربية
أبو الغيط يحذر من الشح المائي في المنطقة العربية
حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من تزايد التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في المنطقة العربية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:59+0000
2023-02-20T10:59+0000
مياه
أحمد أبو الغيط
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جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى العربي للمياه، في دبي والتي ألقاها نيابة عنه علي إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد في الجامعة العربية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال أبو الغيط إن "المنطقة العربية تعاني من الشح والعجز المائي المقرون بالزيادة السكانية، ومعدلات التنمية المتسارعة في قطاعات تعتمد على المياه وعلى رأسها القطاع الزراعي".وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل عملية توفير المياه من الأولويات القصوى بالنسبة للمنطقة العربية.وحث على ضرورة الوضع في الاعتبار التداعيات المترتبة على تغير المناخ.ولفت إلى أن هذه العوامل تتسبب في عجز المنطقة العربية عن الوفاء باحتياجاتها المائية الآنية والمستقبلية.
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مياه, أحمد أبو الغيط, الأخبار, المنطقة العربية, العالم العربي
مياه, أحمد أبو الغيط, الأخبار, المنطقة العربية, العالم العربي

أبو الغيط يحذر من الشح المائي في المنطقة العربية

10:59 GMT 20.02.2023
© Sputnikأبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من تزايد التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى العربي للمياه، في دبي والتي ألقاها نيابة عنه علي إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد في الجامعة العربية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وقال أبو الغيط إن "المنطقة العربية تعاني من الشح والعجز المائي المقرون بالزيادة السكانية، ومعدلات التنمية المتسارعة في قطاعات تعتمد على المياه وعلى رأسها القطاع الزراعي".
وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل عملية توفير المياه من الأولويات القصوى بالنسبة للمنطقة العربية.
وحث على ضرورة الوضع في الاعتبار التداعيات المترتبة على تغير المناخ.
ولفت إلى أن هذه العوامل تتسبب في عجز المنطقة العربية عن الوفاء باحتياجاتها المائية الآنية والمستقبلية.
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