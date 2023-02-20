https://sputnikarabic.ae/20230220/إعلام--أمريكا-أبلغت-روسيا-بزيارة-بايدن-لكييف-تجنبا-لصراع-بين-القوتين-النوويتين-1073766330.html
إعلام: أمريكا أبلغت روسيا بزيارة بايدن لكييف تجنبا "لصراع بين القوتين النوويتين"
إعلام: أمريكا أبلغت روسيا بزيارة بايدن لكييف تجنبا "لصراع بين القوتين النوويتين"
ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:39+0000
2023-02-20T12:39+0000
2023-02-20T12:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف، وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".وأضاف بايدن: "أتطلع أيضا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس (أندريه) دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي (لحلف الناتو)، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان".
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https://sputnikarabic.ae/20230220/بايدن-أيام-صعبة-تنتظر-أوكرانيا-1073761027.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا أبلغت روسيا بزيارة بايدن لكييف تجنبا "لصراع بين القوتين النوويتين"
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ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".
جرت الاتصالات قبل فترة وجيزة من زيارة بايدن في محاولة لتجنب سوء تقدير قد يؤدي إلى صراع مباشر بين القوتين النوويتين.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف، وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.
وأعلن بايدن خلال الزيارة التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية "بالمفاجئة"، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.
وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف بايدن
: "أتطلع أيضا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس (أندريه) دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي (لحلف الناتو)، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان".