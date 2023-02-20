https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-تدعو-للتفاوض-الدبلوماسي-حول-كوريا-الشمالية-وتوسيع-قنوات-التواصل-1073798491.html
الأمم المتحدة تدعو للتفاوض الدبلوماسي حول كوريا الشمالية وتوسيع قنوات التواصل
الأمم المتحدة تدعو للتفاوض الدبلوماسي حول كوريا الشمالية وتوسيع قنوات التواصل
أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن الأمم المتحدة تعتقد بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لحل مشكلة شبه... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T23:20+0000
2023-02-20T23:20+0000
2023-02-20T23:20+0000
العالم
كوريا الشمالية
التخلص من الأسلحة النووية
منظمة الأمم المتحدة
شبه الجزيرة الكورية
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال خياري خلال جلسة مجلس الأمن، "هناك عدة خطوات عملية التي يمكن أن تخفض التوتر. أولًا، يجب أن تخطي كوريا الشمالية خطوات مباشرة لاستئناف الحوار الذي يقود للسلام المستدام ونزع النووي من شبه الجزيرة الكورية الذي يمكن تحقق منه. يجب أن يشمل ذلك تخلي كوريا الشمالية عن إطلاق الصواريخ باستخدام تقنيات بالستية ومن التجارب النووية".وأشار المسؤول إلى أنه من الضروري اتباع منهج شامل. وأضاف: "نرحب بالتزام مجلس الأمن بالتسوية السلمية، شاملة، دبلوماسية وسياسية للوضع في شبه الجزيرة الكورية".
https://sputnikarabic.ae/20230220/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تهدد-أمريكا-بتحويل-المحيط-الهادئ-إلى-ميدان-رماية-1073773976.html
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العالم, كوريا الشمالية, التخلص من الأسلحة النووية, منظمة الأمم المتحدة, شبه الجزيرة الكورية
العالم, كوريا الشمالية, التخلص من الأسلحة النووية, منظمة الأمم المتحدة, شبه الجزيرة الكورية
الأمم المتحدة تدعو للتفاوض الدبلوماسي حول كوريا الشمالية وتوسيع قنوات التواصل
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أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن الأمم المتحدة تعتقد بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية.