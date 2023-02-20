https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-تعبر-عن-قلقها-إزاء-اضطهاد-الإعلاميين-الروس-في-أوروبا-1073782718.html
الأمم المتحدة تعبر عن "قلقها" إزاء اضطهاد الإعلاميين الروس في أوروبا
الأمم المتحدة تعبر عن "قلقها" إزاء اضطهاد الإعلاميين الروس في أوروبا
أعلنت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في إيجاز صحفي أن وضع الصحفيين الناطقين بالروسية في أوروبا "مقلق للغاية"، وتتابع منظمة العفو الدولية... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T16:45+0000
2023-02-20T16:45+0000
2023-02-20T16:52+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101529/33/1015293374_0:115:2048:1267_1920x0_80_0_0_c2f9932e097c407ef9eee1e7d8e1eac4.jpg
وردت كالامارد على سؤال حول رد فعل منظمة العفو الدولية على إغلاق وسائل الإعلام الناطقة بالروسية واعتقال الصحفيين في أوروبا: "هذا موضوع مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العفو، إنه يقلقنا، ما زلنا نعمل على هذا الموضوع لذلك لم ننشر تقريرًا عنه بعد".وأفادت شركة "مايكروسفت" في حزيران/ يونيو الفائت بأن وسائل الإعلام الروسية التي تنشر معلومات بلغات أجنبية، مثل "سبوتنيك" و"آر تي"، شهدت زيادة كبيرة بالمشاهدات، بالرغم من كل محاولات الدول الغربية منع الوصول إليها.وأعدت مايكروسوفت تقريرًا بعنوان "الدفاع عن أوكرانيا: دروس أولية من الحرب الإلكترونية"، والذي يصف بالتفصيل الجهود الروسية في مجال المعلومات، مع إيلاء اهتمام خاص لتغطية العملية الخاصة في أوكرانيا في الخارج من قبل مصادر المعلومات الروسية مثل "سبوتنيك" و"آر تي".
https://sputnikarabic.ae/20230220/مجموعة-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-تطلق-محطة-إخبارية-متعددة-الوسائط-بخواص-استثنائية-1073781084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101529/33/1015293374_104:0:1945:1381_1920x0_80_0_0_09fa91343b04ee6a861cd14bd940074c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, سبوتنيك
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, سبوتنيك
الأمم المتحدة تعبر عن "قلقها" إزاء اضطهاد الإعلاميين الروس في أوروبا
16:45 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في إيجاز صحفي أن وضع الصحفيين الناطقين بالروسية في أوروبا "مقلق للغاية"، وتتابع منظمة العفو الدولية هذا الموضوع عن كثب.
وردت كالامارد على سؤال حول رد فعل منظمة العفو الدولية على إغلاق وسائل الإعلام الناطقة بالروسية واعتقال الصحفيين في أوروبا: "هذا موضوع مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العفو، إنه يقلقنا، ما زلنا نعمل على هذا الموضوع لذلك لم ننشر تقريرًا عنه بعد".
موقفنا من هذه القضية ووضع الصحفيين الناطقين باللغة الروسية سيتبين في المستقبل القريب.
وأفادت شركة "مايكروسفت" في حزيران/ يونيو الفائت بأن وسائل الإعلام الروسية التي تنشر معلومات بلغات أجنبية، مثل "سبوتنيك" و"آر تي"، شهدت زيادة كبيرة بالمشاهدات، بالرغم من كل محاولات الدول الغربية منع الوصول إليها.
وأعدت مايكروسوفت
تقريرًا بعنوان "الدفاع عن أوكرانيا: دروس أولية من الحرب الإلكترونية"، والذي يصف بالتفصيل الجهود الروسية في مجال المعلومات، مع إيلاء اهتمام خاص لتغطية العملية الخاصة في أوكرانيا في الخارج من قبل مصادر المعلومات الروسية مثل "سبوتنيك" و"آر تي".