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https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-وتركيا-تعملان-لحل-مسألة-تصدير-المنتجات-الزراعية-الروسية-إلى-الأسواق-العالمية-1073736106.html
الأمم المتحدة وتركيا تعملان لحل مسألة تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية
الأمم المتحدة وتركيا تعملان لحل مسألة تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية
أعلن مصدر مطلع على مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" أن الأمم المتحدة وتركيا تعملان على إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية وأسمدة... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T04:18+0000
2023-02-20T04:18+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "هذه المسألة الأكثر إشكالية، أنتم تعلمون أنه منذ اليوم الأول الأمم المتحدة وتركيا تتعاملان مع هذه المسألة".وأشار المصدر إلى أن" تركيا بذلت كافة جهودها الدبلوماسية لضمان عمل صفقة الحبوب بشكل كامل، وفي هذا السياق العمل جاري والمفاوضات مستمرة".يذكر أن رفع القيود عن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة كان جزءا من الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي في إسطنبول بمشاركة روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" ان مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" ستدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها "لن تكون سهلة". وأضاف المصدر لسبوتنيك ردا على سؤال حول سير مفاوضات تمديد شروط الصفقة، قائلا :"أعتقد أن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة مطلع الأسبوع"، وأشار إلى أن المفاوضات "لن تكون سهلة، فهذا واضح، لكن العمل مستمر".وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/زيلينسكي-يقول-إنه-ناقش-صفقة-الحبوب-مع-أردوغان-1072532366.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

الأمم المتحدة وتركيا تعملان لحل مسألة تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية

04:18 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أعلن مصدر مطلع على مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" أن الأمم المتحدة وتركيا تعملان على إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية وأسمدة الأمونيا من روسيا إلى الأسواق العالمية.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "هذه المسألة الأكثر إشكالية، أنتم تعلمون أنه منذ اليوم الأول الأمم المتحدة وتركيا تتعاملان مع هذه المسألة".
وأشار المصدر إلى أن" تركيا بذلت كافة جهودها الدبلوماسية لضمان عمل صفقة الحبوب بشكل كامل، وفي هذا السياق العمل جاري والمفاوضات مستمرة".
يذكر أن رفع القيود عن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة كان جزءا من الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي في إسطنبول بمشاركة روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
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وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" ان مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" ستدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها "لن تكون سهلة".
وأضاف المصدر لسبوتنيك ردا على سؤال حول سير مفاوضات تمديد شروط الصفقة، قائلا :"أعتقد أن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة مطلع الأسبوع"، وأشار إلى أن المفاوضات "لن تكون سهلة، فهذا واضح، لكن العمل مستمر".
وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
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