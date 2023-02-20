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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الاستخبارات-الروسية-روسيا-دمرت-معظم-المعدات-العسكرية-التي-قدمها-الغرب-لأوكرانيا--1073740364.html
الاستخبارات الروسية: روسيا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
الاستخبارات الروسية: روسيا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا تم تدميرها من قبل القوات الروسية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:00+0000
2023-02-20T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية: "لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي معلومات تفيد بأنه خلال فترة العدوان على روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، قامت دول الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبة قتال مشاة، و655 منظومة مدفعية".وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-70-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-واحد-1073714141.html
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روسيا, العالم
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الاستخبارات الروسية: روسيا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا

08:00 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinovدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
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صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا تم تدميرها من قبل القوات الروسية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية: "لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي معلومات تفيد بأنه خلال فترة العدوان على روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، قامت دول الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبة قتال مشاة، و655 منظومة مدفعية".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
أمس, 12:04 GMT
وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.
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