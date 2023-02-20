https://sputnikarabic.ae/20230220/الاستخبارات-الروسية-روسيا-دمرت-معظم-المعدات-العسكرية-التي-قدمها-الغرب-لأوكرانيا--1073740364.html
الاستخبارات الروسية: روسيا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
الاستخبارات الروسية: روسيا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا تم تدميرها من قبل القوات الروسية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:00+0000
2023-02-20T08:00+0000
2023-02-20T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية: "لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي معلومات تفيد بأنه خلال فترة العدوان على روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، قامت دول الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبة قتال مشاة، و655 منظومة مدفعية".وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-70-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-واحد-1073714141.html
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روسيا, العالم
الاستخبارات الروسية: روسيا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
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صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا تم تدميرها من قبل القوات الروسية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية: "لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي معلومات تفيد بأنه خلال فترة العدوان على روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، قامت دول الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبة قتال مشاة، و655 منظومة مدفعية".
وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.