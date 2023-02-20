https://sputnikarabic.ae/20230220/الجيش-السوري-يحبط-محاولة-تفجير-سيارة-مفخخة-وسط-مدينة-درعا--1073739828.html
الجيش السوري يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة درعا
الجيش السوري يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة درعا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بقيام عناصر الهندسة في الجيش السوري والجهات المختصة بتفكيك سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والألغام من نوع م/د وقذيفة... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:45+0000
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وأضاف المراسل نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التعامل مع السيارة بحرفية عالية بعد تأمينها المبدئي ونقلها إلى منطقة خالية من السكان ليتم التعامل معها بشكل دقيق وكامل.ولفت المصدر إلى أن السيارة المفخخة كانت مزودة بدارتي تفجير عن طريق المؤقت الزمني وعن طريق التحكم عن بعد.وأضاف أن الألغام والمواد المتفجرة كانت مربوطة عن طريق فتيل صاعق بشكل تسلسلي ومتصلة مع دارة التفجير.وأكد أن العناصر الذين قاموا بالتعامل مع العبوة خاطروا بأنفسهم وقاموا بعملهم بكل صدق وإخلاص في سبيل الحفاظ على حياة الأهالي وإحباط العمل الإرهابي الذي كان يخطط له من قام بتفخيخ السيارة.ونوّه المصدر لمراسل "سبوتنيك" إلى أهمية إبلاغ المواطنين عن أي وجود مشبوه لأي سيارة في موقع غير معتاد، مؤكداً أن ذلك يساعد الجهات المختصة وعناصر الهندسة في القيام بعملهم الذي ينطلق من المواطن وينتهي عند حماية المواطن.
https://sputnikarabic.ae/20230219/هجوم-بعبوة-ناسفة-استهدف-سيارة-للجيش-السوري-في-ريف-درعا-1073705141.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
الجيش السوري يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة درعا
07:45 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بقيام عناصر الهندسة في الجيش السوري والجهات المختصة بتفكيك سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والألغام من نوع م/د وقذيفة مدفعية محشوة بالمتفجرات، وذلك قرب سوق الخضار في حي الكاشف في مدينة درعا.
وأضاف المراسل نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التعامل مع السيارة بحرفية عالية بعد تأمينها المبدئي ونقلها إلى منطقة خالية من السكان ليتم التعامل معها بشكل دقيق وكامل.
ولفت المصدر إلى أن السيارة المفخخة كانت مزودة بدارتي تفجير عن طريق المؤقت الزمني وعن طريق التحكم عن بعد.
وأضاف أن الألغام والمواد المتفجرة كانت مربوطة عن طريق فتيل صاعق بشكل تسلسلي ومتصلة مع دارة التفجير.
وأكد أن العناصر الذين قاموا بالتعامل مع العبوة خاطروا بأنفسهم وقاموا بعملهم بكل صدق وإخلاص في سبيل الحفاظ على حياة الأهالي وإحباط العمل الإرهابي الذي كان يخطط له من قام بتفخيخ السيارة.
ونوّه المصدر لمراسل "سبوتنيك" إلى أهمية إبلاغ المواطنين عن أي وجود مشبوه لأي سيارة في موقع غير معتاد، مؤكداً أن ذلك يساعد الجهات المختصة وعناصر الهندسة في القيام بعملهم الذي ينطلق من المواطن وينتهي عند حماية المواطن.