https://sputnikarabic.ae/20230220/الخارجية-الصينية-من-حق-المجتمع-الدولي-أن-يطالب-بإجراء-تحقيق-في-تفجيرات-التيار-الشمالي-1073753979.html

الخارجية الصينية: من حق المجتمع الدولي أن يطالب بإجراء تحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي"

الخارجية الصينية: من حق المجتمع الدولي أن يطالب بإجراء تحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي"

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، بأن المجتمع الدولي يملك الحق بالمطالبة بإجراء تحقيق شامل في الانفجارات التي وقعت في خطوط... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T09:47+0000

2023-02-20T09:47+0000

2023-02-20T09:47+0000

العالم

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بكين - سبوتنيك. وقال ون بين، خلال إيجاز: "كان يُطلق على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" في يوم من الأيام "شريان الحياة" للطاقة الأوروبية؛ وكانت الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب "التيار الشمالي" لها تأثير سلبي خطير على سوق الطاقة العالمي والبيئة العالمية. ينبغي إجراء تحقيق مهني في هذه القضية".ووفقًا له، من المحيّر أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون ووسائل الإعلام صمتًا غير عادي، ويبدو أن الدول الأوروبية المعنية لديها الكثير من المخاوف. هذا السلوك غير العادي يجعل الناس يعتقدون أكثر أن قضية التفجيرات في خطوط "التيار الشمالي" غريبة ومعقدة.وأضاف بأن "المجتمع الدولي له الحق في المطالبة بإجراء تحقيق شامل، بالنظر إلى الطبيعة الخبيثة لجريمة تدمير بنية تحتية عابرة للحدود وعواقبها الوخيمة".وكان الصحفي الأمريكي، الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش" قد أكد لوكالة "سبوتنيك" أنه هو كاتب المقال عن التفجيرات في خطي أنابيب النفط "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2". ويبين منشور هيرش أن غواصين أمريكيين خلال مناورات حلف الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قاموا بتركيب متفجرات تحت أنابيب خطوط التيار الشمالي، ثم قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.ويؤكد هيرش، في منشوره، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ قرارًا نهائيًا بتخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.بدوره، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية وكالة "سبوتنيك"، أنه لا علاقة للولايات المتحدة بتفجير خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي "التيار الشمالي" في العام الماضي.ووقعت الهجمات الإرهابية، في 26 أيلول/سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي-2" في وقت واحد. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف.وذكرت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير مدة الإصلاح.وفتح مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، قضية تتعلق بتنفيذ عمل إرهابي دولي بهذا الشأن في 31 تشرين الأول / أكتوبر.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه وبعد أن سُمح لشركة "غازبروم" بتفقد موقع الانفجار، أبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميلر، بشأن الفحص، وأن الانفجار الذي وقع على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، بحسب بوتين، هو "هجوم إرهابي واضح".

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