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الرئيس السوري يزور سلطنة عُمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق... صور
الرئيس السوري يزور سلطنة عُمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق... صور
زار الرئيس السوري بشار اﻷسد، اليوم الاثنين، سلطنة عُمان حيث استقبله في المطار، السلطان هيثم بن طارق. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T17:14+0000
2023-02-20T17:16+0000
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وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية في قصر البركة العامر في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.وذكر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية: "جدّد جلالة السلطان تعازيه للرئيس اﻷسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها لسورية لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب هذه العوامل".وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة.وبحث الجانبان تطورات اﻷوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لدعم و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيثواعتبر السلطان هيثم بن طارق أنّ سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأنّ تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي. وأعقبت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة ثم غادر الرئيس الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتماً زيارة العمل إلى السلطنة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الرئيس السوري يزور سلطنة عُمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق... صور

17:14 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 17:16 GMT 20.02.2023)
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي
الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Michael Klimentyev
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زار الرئيس السوري بشار اﻷسد، اليوم الاثنين، سلطنة عُمان حيث استقبله في المطار، السلطان هيثم بن طارق.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية في قصر البركة العامر في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.
وذكر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية: "جدّد جلالة السلطان تعازيه للرئيس اﻷسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها لسورية لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب هذه العوامل".

وعبّر الرئيس اﻷسد عن بالغ شكره لجلالة السلطان وللحكومة والشعب العُماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم مع الجمهورية العربية السورية وإرسالهم المساعدات الإغاثية، مشيراً إلى أنّ الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها.

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة.
وبحث الجانبان تطورات اﻷوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لدعم و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث

اعتبر الرئيس اﻷسد أنّ عُمان حافظت دائماً على سياساتها المتوازنة ومصداقيتها، وأنّ المنطقة اﻵن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

موقع رئاسة الجمهورية السورية
واعتبر السلطان هيثم بن طارق أنّ سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأنّ تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي.
وأعقبت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة ثم غادر الرئيس الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتماً زيارة العمل إلى السلطنة.
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