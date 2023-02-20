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الرئيس الفلسطيني يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقتها باليابان
الرئيس الفلسطيني يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقتها باليابان
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع اليابان، وذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب وزير الخارجية... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T01:32+0000
2023-02-20T01:32+0000
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رام الله- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أكد الرئيس الفلسطيني على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وحرص دولة فلسطين على تطويرها مقدما الشكر لليابان على مواقفها السياسية والاقتصادية ودعمها للشعب الفلسطيني.من جانبه، جدد الضيف الياباني مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني ولتحقيق السلام على أساس حل الدولتين المستند للشرعية الدولية مؤكدا استمرار اليابان بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني لبناء قدراته الوطنية.حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى تفاهمات بشأن التصويت ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين.وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الأحد، بأنه بعد ضغوط أمريكية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليابان, العالم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليابان, العالم

الرئيس الفلسطيني يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقتها باليابان

01:32 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Alaa Badarneh
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع اليابان، وذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب وزير الخارجية الياباني تكاجي كي والوفد المرافق له.
رام الله- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أكد الرئيس الفلسطيني على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وحرص دولة فلسطين على تطويرها مقدما الشكر لليابان على مواقفها السياسية والاقتصادية ودعمها للشعب الفلسطيني.
من جانبه، جدد الضيف الياباني مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني ولتحقيق السلام على أساس حل الدولتين المستند للشرعية الدولية مؤكدا استمرار اليابان بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني لبناء قدراته الوطنية.
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حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى تفاهمات بشأن التصويت ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين.
وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الأحد، بأنه بعد ضغوط أمريكية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
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