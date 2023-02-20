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https://sputnikarabic.ae/20230220/السعودية-توقع-مذكرة-تفاهم-أمني-مع-العراق-1073738882.html
السعودية توقع مذكرة تفاهم أمني مع العراق
السعودية توقع مذكرة تفاهم أمني مع العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية هي الأولى من نوعها منذ عام 1983. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:26+0000
2023-02-20T07:26+0000
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وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إنه وقع مذكرة تفاهم أمني مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز".وتضمنت هذه المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك بشكل يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي.وحضر توقيع المذكرة من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية ناصر عبد العزيز الداود ووكيل وزارة الداخلية هشام عبد الرحمن الفالح ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد مهنا المنها ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.
https://sputnikarabic.ae/20230210/السعودية-تقدم-امتيازات-جديدة-للحجاج-والمعتمرين-العراقيين-1073349878.html
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السعودية, العراق, العالم العربي, الأخبار, تعاون أمني
السعودية, العراق, العالم العربي, الأخبار, تعاون أمني

السعودية توقع مذكرة تفاهم أمني مع العراق

07:26 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية هي الأولى من نوعها منذ عام 1983.
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إنه وقع مذكرة تفاهم أمني مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز".
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وتضمنت هذه المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك بشكل يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي.
وحضر توقيع المذكرة من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية ناصر عبد العزيز الداود ووكيل وزارة الداخلية هشام عبد الرحمن الفالح ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد مهنا المنها ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.
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