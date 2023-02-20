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https://sputnikarabic.ae/20230220/السويد-تعلن-عن-مؤتمر-أوروبي-لجمع-تبرعات-لضحايا-الزلزال-في-تركيا-وسوريا-1073755308.html
السويد تعلن عن مؤتمر أوروبي لجمع تبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
السويد تعلن عن مؤتمر أوروبي لجمع تبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
أعلنت السويد أن بروكسل ستستضيف مؤتمرا في 16 مارس/ آذار، لجمع تبرعات لضحايا الهزات الأرضية المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في وقت سابق من الشهر الجاري. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:03+0000
2023-02-20T10:03+0000
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بروكسل- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، للصحفيين قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال الوزير السويدي: "سوف نتجه لتنظيم مؤتمر للمانحين سيعقد في 16 مارس/ آذار في بروكسل، وسنفعل هذا مع المفوضية (الأوروبية)، الهدف هو جمع دعم إضافي للناس في تركيا وسوريا".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230219/قافلة-مساعدات-أطباء-بلا-حدود-لإغاثة-ضحايا-الزلزال-تدخل-إلى-شمال-غرب-سوريا-1073713824.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم

السويد تعلن عن مؤتمر أوروبي لجمع تبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

10:03 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyالبحث عن جثث ضحايا الزلزال والمتعلقات الشخصية من بين الدمار في تركيا
البحث عن جثث ضحايا الزلزال والمتعلقات الشخصية من بين الدمار في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
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أعلنت السويد أن بروكسل ستستضيف مؤتمرا في 16 مارس/ آذار، لجمع تبرعات لضحايا الهزات الأرضية المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في وقت سابق من الشهر الجاري.
بروكسل- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، للصحفيين قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
قافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل شمال غرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
قافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل إلى شمال غرب سوريا
أمس, 12:07 GMT
وقال الوزير السويدي: "سوف نتجه لتنظيم مؤتمر للمانحين سيعقد في 16 مارس/ آذار في بروكسل، وسنفعل هذا مع المفوضية (الأوروبية)، الهدف هو جمع دعم إضافي للناس في تركيا وسوريا".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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