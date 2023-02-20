https://sputnikarabic.ae/20230220/الصين-تدعم-المقترح-الروسي-لتشكيل-لجنة-تحقيق-دولية-بشأن-حادثة-نورد-ستريم-1073779556.html
الصين تدعم المقترح الروسي لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة "نورد ستريم"
الصين تدعم المقترح الروسي لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة "نورد ستريم"
أعلن الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، للصحفيين أن الصين تدعم مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:31+0000
2023-02-20T15:31+0000
2023-02-20T15:31+0000
الصين
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
وقال تشانغ جون ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تدعم المشروع الروسي "نعم بالطبع".وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، بأن المجتمع الدولي يملك حق المطالبة بإجراء تحقيق شامل في الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، نظراً للعواقب الوخيمة للجريمة.وقال ون بين، خلال إيجاز: "كان يُطلق على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" في يوم من الأيام "شريان الحياة" للطاقة الأوروبية؛ وكان للانفجارات التي وقعت في أنابيب "التيار الشمالي" تأثير سلبي خطير على سوق الطاقة العالمي والبيئة العالمية. ينبغي إجراء تحقيق مهني في هذه القضية".ووفقًا له، من المحيّر أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون ووسائل الإعلام صمتًا غير عادي، ويبدو أن الدول الأوروبية المعنية لديها الكثير من المخاوف. هذا السلوك غير العادي يجعل الناس يعتقدون أكثر أن قضية تفجير خطوط "التيار الشمالي" غريبة ومعقدة.
https://sputnikarabic.ae/20230218/خبير-تشكيل-لجنة-مستقلة-برعاية-الأمم-المتحدة-للتحقيق-في-تفجيرات-نورد-ستريم-سيواجه-ضغوطا-أمريكية-1073686998.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
الصين, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
الصين تدعم المقترح الروسي لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة "نورد ستريم"
تابعنا عبر
أعلن الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، للصحفيين أن الصين تدعم مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في تخريب أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي).
وقال تشانغ جون ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تدعم المشروع الروسي "نعم بالطبع".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، بأن المجتمع الدولي يملك حق المطالبة بإجراء تحقيق شامل في الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، نظراً للعواقب الوخيمة للجريمة.
وقال ون بين، خلال إيجاز: "كان يُطلق على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" في يوم من الأيام "شريان الحياة" للطاقة الأوروبية؛ وكان للانفجارات التي وقعت في أنابيب "التيار الشمالي" تأثير سلبي خطير على سوق الطاقة العالمي والبيئة العالمية. ينبغي إجراء تحقيق مهني في هذه القضية".ووفقًا له
، من المحيّر أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون ووسائل الإعلام صمتًا غير عادي، ويبدو أن الدول الأوروبية المعنية لديها الكثير من المخاوف. هذا السلوك غير العادي يجعل الناس يعتقدون أكثر أن قضية تفجير خطوط "التيار الشمالي" غريبة ومعقدة.