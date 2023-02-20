https://sputnikarabic.ae/20230220/الصين-ترد-على-تصريحات-الولايات-المتحدة-بشأن-المساعدة-العسكرية-لروسيا-1073751742.html

الصين ترد على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المساعدة العسكرية لروسيا

الصين ترد على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المساعدة العسكرية لروسيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، ترسل الأسلحة إلى مناطق الصراع الأوكراني،... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T09:03+0000

2023-02-20T09:03+0000

2023-02-20T09:03+0000

العالم

الصين

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "يتم توفير الأسلحة في ساحة المعركة باستمرار من قبل الولايات المتحدة، وليس الصين. ولا يحق للولايات المتحدة إعطاء الأوامر إلى الصين، ولن نقبل أبدًا أي تعليمات أو حتى تهديدات وضغوط من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية. لقد تم تلخيص سياسة الصين بشأن القضية الأوكرانية بعبارة واحدة: تعزيز المصالحة وتسهيل المفاوضات".ولفت إلى أنه في النهاية يتضح للمجتمع الدولي بأسره من يدعو للحوار من أجل السلام ومن يصب الزيت على النار ويثير المواجهة.وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على إعادة التفكير بجدية في أفعالها واتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتسوية الوضع وتسهيل مفاوضات السلام والتوقف عن نقل المسؤولية ونشر معلومات كاذبة".وأكد وانغ ون بين، أن الصين ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الحوار والسلام، والقيام بدور بناء في المساعدة على تسوية الوضع.في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "قاتلة" لروسيا، موضحًا أنها يمكن أن تكون أسلحة وذخيرة. حتى الآن، حسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".

https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-إرسال-الصين-أسلحة-إلى-روسيا-قد-يؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1073748686.html

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