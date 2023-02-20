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الصين ترد على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المساعدة العسكرية لروسيا
الصين ترد على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المساعدة العسكرية لروسيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، ترسل الأسلحة إلى مناطق الصراع الأوكراني،... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T09:03+0000
2023-02-20T09:03+0000
العالم
الصين
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "يتم توفير الأسلحة في ساحة المعركة باستمرار من قبل الولايات المتحدة، وليس الصين. ولا يحق للولايات المتحدة إعطاء الأوامر إلى الصين، ولن نقبل أبدًا أي تعليمات أو حتى تهديدات وضغوط من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية. لقد تم تلخيص سياسة الصين بشأن القضية الأوكرانية بعبارة واحدة: تعزيز المصالحة وتسهيل المفاوضات".ولفت إلى أنه في النهاية يتضح للمجتمع الدولي بأسره من يدعو للحوار من أجل السلام ومن يصب الزيت على النار ويثير المواجهة.وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على إعادة التفكير بجدية في أفعالها واتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتسوية الوضع وتسهيل مفاوضات السلام والتوقف عن نقل المسؤولية ونشر معلومات كاذبة".وأكد وانغ ون بين، أن الصين ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الحوار والسلام، والقيام بدور بناء في المساعدة على تسوية الوضع.في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "قاتلة" لروسيا، موضحًا أنها يمكن أن تكون أسلحة وذخيرة. حتى الآن، حسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".
https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-إرسال-الصين-أسلحة-إلى-روسيا-قد-يؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1073748686.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين ترد على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المساعدة العسكرية لروسيا

09:03 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / FRED DUFOURأعلام الصين والولايات المتحدة
أعلام الصين والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / FRED DUFOUR
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، ترسل الأسلحة إلى مناطق الصراع الأوكراني، وأنه يتعين على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "يتم توفير الأسلحة في ساحة المعركة باستمرار من قبل الولايات المتحدة، وليس الصين. ولا يحق للولايات المتحدة إعطاء الأوامر إلى الصين، ولن نقبل أبدًا أي تعليمات أو حتى تهديدات وضغوط من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية. لقد تم تلخيص سياسة الصين بشأن القضية الأوكرانية بعبارة واحدة: تعزيز المصالحة وتسهيل المفاوضات".
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ولفت إلى أنه في النهاية يتضح للمجتمع الدولي بأسره من يدعو للحوار من أجل السلام ومن يصب الزيت على النار ويثير المواجهة.
وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على إعادة التفكير بجدية في أفعالها واتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتسوية الوضع وتسهيل مفاوضات السلام والتوقف عن نقل المسؤولية ونشر معلومات كاذبة".
وأكد وانغ ون بين، أن الصين ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الحوار والسلام، والقيام بدور بناء في المساعدة على تسوية الوضع.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "قاتلة" لروسيا، موضحًا أنها يمكن أن تكون أسلحة وذخيرة. حتى الآن، حسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".
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